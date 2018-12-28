USD  68.8762 EUR  78.388
GOLD1,278 $   Brent52.39 $ Bitcoin3,656.02 $
МОСКВА-7°C19:24
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество
  3. новый год

Москвичам запретят пить шампанское на Красной площади

Никеричев Андрей/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Жителей и гостей столицы попросили не использовать пиротехнику на Красной площади в новогоднюю ночь. Также на главной площади России убедительно рекомендуют отказаться от употребления алкогольных напитков, в том числе шампанского. Такие же рекомендации даны и для остальных мест массовых гуляний в Москве. 

Алкогольные напитки, фейерверки и хлопушки запрещены в рамках безопасности, сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

«Запуск любой пиротехнической продукции в местах массовых гуляний — потенциальная опасность для здоровья и жизни участников мероприятия», — сообщили в департаменте.

В пресс-службе ведомства напомнили, что в 2001 году «бытовой фейерверк», запущенный в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади, уничтожил один из символов Северной столицы — колесницу Славы на Арке главного штаба.

«Красная площадь — Объект всемирного наследия ЮНЕСКО, где сосуществуют постройки пяти веков истории города и страны. И в наших силах сохранить этот символ Москвы, символ России, известный во всём мире», — заявил глава департамента Владимир Черников. 

Он отметил, что гуляющие могут посмотреть пиротехническое шоу на 38 городских специально оборудованных площадках, а для запуска пиротехники горожанами будут организованы 76 специальных площадок.

Как сообщал News.ru, вход на Красную площадь в ночь на 1 января будет открыт для всех желающих. При этом встретить 2019 год под бой курантов будет возможно только после прохождения личного досмотра. Для организации безопасности пригодился опыт при проведении ЧМ по футболу 2018 года. Как и было во время мундиаля, на подъездах к главной площади страны будут установлены контрольно-пропускные пункты с металлодетекторами.


#москва #безопасность #новыйгод #краснаяплощадь
самое читаемое
спорт
Кабаева дала совет Медведевой
в мире
Британское «предупреждение» РФ в Чёрном море рассмешило США


читайте также
общество 16:03, 28 декабря 2018
Порядок в Новый год будут охранять 170 тысяч гвардейцев
общество 15:50, 28 декабря 2018
Песков рассказал о новогоднем поздравлении Путина
общество 12:58, 28 декабря 2018
Депутат Госдумы назвал отмену роуминга подарком на Новый год
Лента новостей
общество 19:18
Назван самый обсуждаемый в соцсетях человек
спорт 19:00
Известный тренер болен раком
общество 18:58
Тариф на эвакуацию автомобилей повысится в Москве
в мире 18:58
Трамп хочет прекратить финансовую помощь Гондурасу
политика 18:54
Медведев создал рабочую группу по интеграции РФ и Белоруссии
Другие новости
новый год 18:27
Джонни Депп навестил пациентов онкоцентра в Париже
новый год 16:09
Арестанты в СИЗО посмотрят поздравление Путина
новый год 13:04
Московские энергетики подготовились к Новому году
новый год 23:27
Пригожин вновь готовит новогодний приём в Кремле
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top