Москвичам запретят пить шампанское на Красной площади

https://news.ru/storage/news/b7adf7eb4d9061e054130d8abb7575d4/593503b4-b007-4f00-bf28-7006c17a07e5_850.jpg Никеричев Андрей/АГН «Москва»

Жителей и гостей столицы попросили не использовать пиротехнику на Красной площади в новогоднюю ночь. Также на главной площади России убедительно рекомендуют отказаться от употребления алкогольных напитков, в том числе шампанского. Такие же рекомендации даны и для остальных мест массовых гуляний в Москве.

Алкогольные напитки, фейерверки и хлопушки запрещены в рамках безопасности, сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

«Запуск любой пиротехнической продукции в местах массовых гуляний — потенциальная опасность для здоровья и жизни участников мероприятия», — сообщили в департаменте.

В пресс-службе ведомства напомнили, что в 2001 году «бытовой фейерверк», запущенный в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади, уничтожил один из символов Северной столицы — колесницу Славы на Арке главного штаба.

«Красная площадь — Объект всемирного наследия ЮНЕСКО, где сосуществуют постройки пяти веков истории города и страны. И в наших силах сохранить этот символ Москвы, символ России, известный во всём мире», — заявил глава департамента Владимир Черников.

Он отметил, что гуляющие могут посмотреть пиротехническое шоу на 38 городских специально оборудованных площадках, а для запуска пиротехники горожанами будут организованы 76 специальных площадок.

Как сообщал News.ru, вход на Красную площадь в ночь на 1 января будет открыт для всех желающих. При этом встретить 2019 год под бой курантов будет возможно только после прохождения личного досмотра. Для организации безопасности пригодился опыт при проведении ЧМ по футболу 2018 года. Как и было во время мундиаля, на подъездах к главной площади страны будут установлены контрольно-пропускные пункты с металлодетекторами.