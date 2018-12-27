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Московский транспорт переходит на новогодний режим

Александр Авилов/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Москвичей и туристов предупреждают об изменениях в работе общественного транспорта. Московское центральное кольцо переводят на праздничный режим.

С 31 декабря на 1 января «Ласточки» МЦК будут курсировать круглосуточно. Пассажиры смогут воспользоваться поездами в новогоднюю ночь, а в рождественскую ночь (с 6 на 7 января) режим работы продлен на один час — до 2 часов ночи, сообщает Агентство «Москва».

На субботу, 29 декабря, сохранили расписание будней.

«"Ласточки" будут курсировать по режиму рабочего дня: пятиминутный интервал с 7:30 до 11:30 и с 16:00 до 21:00, в остальное время — интервал 10 минут», — сказано в сообщении.

С 30 декабря по 8 января вводят график выходного дня. В этот период время ожидания поезда с 12:30 до 18:00 составит до 5 минут, в другой период — до 10 минут.

Ранее МВД выявило алкоголь, который наиболее часто подделывают в России. В топ-3 вошли водка, виски и шампанское, писал News.ru.


#МЦК #новыйгод #пассажиры
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