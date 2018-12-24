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Московские отели на Новый год забронированы уже на 90%

АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Динамика бронирования гостиниц на новогодние каникулы в Москве сопоставима с периодом проведения в России чемпионата мира по футболу. Свободных номеров уже практически не осталось.

«Загрузка столичных гостиниц в новогодние праздники сопоставима с показателями чемпионата мира и достигает 90%», — сообщила «Интерфаксу» заммэра столицы Наталья Сергунина.

По её словам, четырёх- и пятизвёздочные отели в центре Москвы заполнены уже на 95%. Среднегодовую загрузку гостиниц Москвы теперь можно сравнить с Парижем, Амстердамом и Лондоном.

Ранее News.ru писал, что граждане РФ стали с осторожностью относиться к поездкам в Великобританию. Спрос на поездки россиян в Соединённое Королевство снизился на 11% за девять месяцев 2018 года. Падение турпотока на британском направлении можно объяснить антироссийской активностью местных властей после инцидента в Солсбери. Об этом рассказал глава Ростуризма Олег Сафонов. По его словам, Ростуризм только даёт рекомендации воздержаться от посещения тех или иных стран, если получает от МИДа информацию о наличии угрозы жизни и здоровью россиян.


#туристы #новыйгод #гостиница
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