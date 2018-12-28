Московские энергетики подготовились к Новому году

https://news.ru/storage/news/82f3bafb10b50b33cbe7fce31891e79e/33801ae3-3760-47e2-a9bd-12ca54ce95d7_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

ПАО «МОЭК» и «Мосэнерго» объявили о переходе на усиленный режим работы в новогодние и рождественские праздники.

«Мосэнерго» имеет резервные мощности для работы в условиях повышенных нагрузок, кроме того, в праздничные дни будет организовано круглосуточное дежурство аварийно-восстановительных бригад. «МОЭК» тоже объявляет режим повышенной готовности — увеличивает количество объездов тепломагистралей, осмотров оборудования, обеспечивает готовность аварийно-ремонтной техники, информирует Агентство «Москва».

Как пояснили в МОЭК, это делается «для обеспечения надёжного снабжения потребителей электроэнергией, теплом и горячей водой».

Ранее News.ru писал, что Министерство строительства и ЖКХ предупредило россиян о резком росте тарифов на водоснабжение, водоотведение и подачу тепла в дома из-за введения оплаты неиспользуемого потребителями резерва электросетевой мощности, на которой настаивает Минэнерго. Как пояснили в Минстрое, это увеличит затраты на электроэнергию котельных и водоканалов, которые в итоге будут заложены в тарифы ЖКХ или приведут к сокращению ремонтных работ. Наиболее сильно изменения ударят по водоканалам, у которых на электроэнергию уходит 25% затрат. Соответственно, рост тарифов ЖКХ может составить 3−5%.