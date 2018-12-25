Медики предупредили об опасности шампанского с пеплом

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Российские гастроэнтерологи заявили об опасности одной из главных новогодних традиций — пить шампанское с пеплом от сожжённой бумажки с желанием.

Это может привести к отравлению, поскольку бумага, особенно сгоревшая, в принципе не предназначена для приёма в пищу. Неизвестно также, как взаимодействуют с алкоголем чернила, которыми пишутся желания, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего научного сотрудника отделения гастроэнтерологии и гепатологии клиники Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий Сергея Морозова. Тех же, кто не собирается отходить от этой традиции, эксперты предупреждают, что для ритуала лучше брать максимально небольшой кусочек белой бумаги, а желание — писать карандашом, а не ручкой.

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