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Красная площадь будет открыта в новогоднюю ночь

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Вход на Красную площадь в ночь на 1 января будет открыт для всех желающих. При этом встретить 2019 год под бой курантов будет возможно только после прохождения личного досмотра.

Для организации безопасности пригодился опыт при проведении ЧМ по футболу 2018 года. Как и было во время мундиаля, на подъездах к главной площади страны будут установлены контрольно-пропускные пункты с металлодетекторами, сообщил глава московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

Красная площадь будет открыта для гостей столицы и жителей Москвы с 10 часов утра 31 декабря 2018 года до 2 января 2019 года.

Как сообщал News.ru, все билеты на поезда дальнего следования и межрегиональные автобусы по направлению в Москву на новогодние праздники были проданы ещё 20 декабря.


#москва #новыйгод #краснаяплощадь
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