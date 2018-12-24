Космонавты рассказали о праздновании Нового года

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Космонавты на борту Международной космической станции к Новому году планируют нарядить ёлку. На её фоне они запишут праздничное поздравление из космоса для жителей планеты Земля.

Некоторые астронавты традиционно наденут костюмы Деда Мороза и Снегурочки, сообщила летчик-космонавт РФ, Герой России Елена Серова.

По её словам, на борту МКС принято поздравлять друг друга с Новым годом и дарить подарки. Каждый космонавт может пронести с собой на борт до одного килограмма личных вещей, информирует «Подмосковье сегодня».

«Земля в ночь с 31 декабря на 1 января необыкновенно красива, и космонавтам передаётся атмосфера праздника, которая лучится от нашей планеты», — отметила Серова.

Встречать Новый год на борту МКС будет интернациональный экипаж из шести человек: россияне Олег Кононенко и Сергей Прокопьев, астронавты НАСА Энн Макклейн и Серена Ауньон, представитель Канадского космического агентства Давид Сен-Жак и Александер Герст, представляющий Европейское космическое агентство.

В новогоднюю ночь у экипажа на праздничном столе будут яблоки, грейпфруты и мандарины. Специально на Новый год космонавты заказали икру осетровых рыб. Остальную часть праздничного стола составят продукты из обычного рациона, например, говядина под майонезом, карбонат, мясное азу.

Как сообщал News.ru, для экипажа Международной космической станции в честь католического Рождества подготовлены разнообразные блюда. Праздничный ужин будет состоять из индейки, зелёных бобов с грибами, макарон с сыром, запечённого под сыром картофеля и кукурузы. На десерт — хлебный пудинг, батат в сахарной глазури, клубника и печенье.