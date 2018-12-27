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Компания Пригожина лишилась контракта в Кремле

Новогодний приём в Кремле Kremlin.ru

Новогодний приём в Кремле

общество [ версия для печати ]

Контракт на обслуживание президентского новогоднего приёма в этом году достался зарегистрированному в мае ООО «МСК». До этого четыре года протокольное мероприятие организовывала и обслуживала компания «Конкорд М» бизнесмена Евгения Пригожина.

Как следует из размещённого на сайте госзакупок договора, стоимость этих услуг составляет 13,1 млн рублей.

«Единственный исполнитель закупки, ООО „МСК“, был зарегистрирован 3 мая 2018 года с уставным капиталом 30 тыс. рублей. Учредитель компании Данил Аксютин, по данным ЕГРЮЛ, ранее не занимался бизнесом», — сообщает РБК и подчёркивает, что какого-либо упоминания о деятельности этой компании в открытых источниках найти не удалось.

Ранее News.ru писал, что в Государственном Кремлёвском дворце в эти новогодние каникулы состоится более 40 праздничных представлений, их посетят около 200 тыс. человек. Подготовка к новогоднему представлению начинается ещё летом. Комиссия утверждает концепцию и сценарий, форму подарка и его содержание, оформление билетов. В этот Новый год главными героями представления «Тайна планеты Земля» станут персонажи русских народных сказок, которые объединятся, чтобы разгадать тайны планеты и одолеть космических пиратов.


#кремль #новыйгод
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