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Кружки по интересам для бездомных организуют в Москве

Игорь Иванко/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Департамент труда и социальной защиты населения Москвы сообщил, что во время новогодних праздников в столице будет организовано проведение досуга для бездомных. Речь идёт о ряде мероприятий на базе ГКУ ЦСА имени Глинки.

Так, по данным пресс-службы, бездомные жители Москвы смогут посетить показы художественных фильмов и развлекательных телепередач. Специально для них подготовлены тематические лекции и концерты, праздничные чаепития, шахматно-шашечные турниры и кружки по интересам.

Кроме того, бездомные получат возможность принять участие в экскурсионных и досуговых мероприятиях, в том числе посетить храмы и прогуляться по историческим местам города, сообщает АГН «Москва».

Ранее News.ru писал, что свердловскому пенсионеру, который подарил квартиру сестре жены и теперь вынужден ютиться в гараже, порекомендовали рассмотреть возможность поселиться в доме престарелых. К сожалению, у доверчивого мужчины не так много шансов вернуть себе жильё или получить муниципальное.


#москва #праздники #досуг #новыйгод #бездомные
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