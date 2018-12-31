Кружки по интересам для бездомных организуют в Москве

Департамент труда и социальной защиты населения Москвы сообщил, что во время новогодних праздников в столице будет организовано проведение досуга для бездомных. Речь идёт о ряде мероприятий на базе ГКУ ЦСА имени Глинки.
Так, по данным пресс-службы, бездомные жители Москвы смогут посетить показы художественных фильмов и развлекательных телепередач. Специально для них подготовлены тематические лекции и концерты, праздничные чаепития, шахматно-шашечные турниры и кружки по интересам.
Кроме того, бездомные получат возможность принять участие в экскурсионных и досуговых мероприятиях, в том числе посетить храмы и прогуляться по историческим местам города, сообщает АГН «Москва».
Ранее News.ru писал, что свердловскому пенсионеру, который подарил квартиру сестре жены и теперь вынужден ютиться в гараже, порекомендовали рассмотреть возможность поселиться в доме престарелых. К сожалению, у доверчивого мужчины не так много шансов вернуть себе жильё или получить муниципальное.