Кружки по интересам для бездомных организуют в Москве

https://news.ru/storage/news/b68a0c55909839e7698311bdaa27d615/3e3b5594-13ea-447b-a5d2-b097e4517745_850.jpg Игорь Иванко/АГН "Москва"

Департамент труда и социальной защиты населения Москвы сообщил, что во время новогодних праздников в столице будет организовано проведение досуга для бездомных. Речь идёт о ряде мероприятий на базе ГКУ ЦСА имени Глинки.

Так, по данным пресс-службы, бездомные жители Москвы смогут посетить показы художественных фильмов и развлекательных телепередач. Специально для них подготовлены тематические лекции и концерты, праздничные чаепития, шахматно-шашечные турниры и кружки по интересам.

Кроме того, бездомные получат возможность принять участие в экскурсионных и досуговых мероприятиях, в том числе посетить храмы и прогуляться по историческим местам города, сообщает АГН «Москва».

Ранее News.ru писал, что свердловскому пенсионеру, который подарил квартиру сестре жены и теперь вынужден ютиться в гараже, порекомендовали рассмотреть возможность поселиться в доме престарелых. К сожалению, у доверчивого мужчины не так много шансов вернуть себе жильё или получить муниципальное.