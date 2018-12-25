«Голубой Ургант» порадует россиян в Новый год

https://news.ru/storage/news/e0a3d40fe6ff913c9549c9a135d9adb1/552a71b1-26c9-4cc9-99b1-379b9324453f_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Иван Ургант

Команда Ивана Урганта подготовила новогоднюю программу. Название по случаю праздника изменили. В ночь на 31 декабря зрители Первого канала увидят спецвыпуск передачи «Вечерний Ургант» — «Голубой Ургант».

Об этом сообщает дирекция общественных связей телеканала.

«Кто раньше Новый год встретит, тот раньше его и проведёт», — объяснили на Первом канале дату выхода программы в эфир.

В «Голубом Урганте» запланированы выступления молодых российских исполнителей, в том числе звёзд YouTube: Монеточки, Ивана Дорна, Гречки, Данилы Поперечного и других.

Традиционный «Голубой огонёк» покажут на Первом канале в новогоднюю ночь.

Ранее News.ru писал, что московский транспорт будет работать всю новогоднюю ночь. Для пассажиров будут доступны метро, МЦК и наиболее востребованные маршруты автобусов и троллейбусов.