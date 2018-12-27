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Главную ёлку страны посетят 200 тысяч человек

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

В Государственном Кремлёвском дворце в эти новогодние каникулы состоится более 40 праздничных представлений, их посетят около 200 тыс. человек.

«С 24 декабря по 8 января в рамках Кремлёвской ёлки будут показаны 42 спектакля», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Московской федерации профсоюзов.

Подготовка к новогоднему представлению начинается ещё летом. Комиссия утверждает концепцию и сценарий, форму подарка и его содержание, оформление билетов. В этот Новый год главными героями представления «Тайна планеты Земля» станут персонажи русских народных сказок, которые объединятся, чтобы разгадать тайны планеты и одолеть космических пиратов.

Ранее News.ru писал, что столетняя ель, установленная на Красной площади, наряжена сотрудниками Управления делами президента РФ и юными хоккеистами. Дерево, привезённое в Кремль из Щёлковского района, украсили игрушками, сделанными из древесины ёлки, украшавшей Красную площадь на прошлый Новый год. Юные спортсмены украсили нижние ветви дерева игрушками в виде шайб и клюшек. Для подсветки ели использовали светодиодные гирлянды. Их общая длина составляет более тысячи метров.


#кремль #новыйгод
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