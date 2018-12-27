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Где найти самые необычные ёлки

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]
В Москве открылась выставка дизайнерских новогодних деревьев

На площади у ЦУМа развернулась галерея дизайнерских новогодних ёлок, которые подготовили известные дома моды. Все зелёные красавицы отличаются уникальным убранством и посвящены популярным сказкам, мультфильмам и театральным постановкам.

Всего на Кузнецком Мосту представлено более десяти различных ёлок от российских кутюрье. Среди авторов — Валентин Юдашкин, Игорь Чапурин, Катя Добрякова, Анастасия Романцова, Алёна Ахмадуллина и другие. Создавая оформление, дизайнеры вдохновлялись любимыми с детства произведениями: «Маленький принц», «Морозко», «Сказка о золотом петушке» и т. д.

«Я считаю, что это замечательная идея. Детям, особенно современным, часто сложно заставить себя прочесть книгу. А если они вдохновятся этой красотой и прочитают какую-нибудь русскую сказку, то эта выставка уже выполнит свою функцию», — рассказал посетитель выставки Антон Пилипешин.

Праздничная выставка будет работать до 13 января.


#москва #выставка #новыйгод #елки
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