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Джонни Депп навестил пациентов онкоцентра в Париже

Джонни Депп Karin TÃRnblom/Ibl Bildbyr//Global Look Press

Джонни Депп

общество [ версия для печати ]

Известный американский актёр Джонни Депп в образе Джека Воробья посетил пациентов Института Кюри в Париже. В госпитале лечатся от онкологии как дети, так и взрослые.

«Это подарок, который был радостью для пациентов, семей, медперсонала, врачей и исследователей. Огромное спасибо Джонни Деппу за его время, поддержку и энергию», — написано на странице института в Instagram.

Ранее News.ru писал, что московские пожарные и спасатели в костюмах Дедов Морозов поздравили с Новым годом детей из Морозовской больницы, у которых нет возможности встретить праздник дома. Главный врач больницы Елена Петряйкина отметила, что такие положительные эмоции помогают детям выздоравливать.


#АКТЕР #джоннидепп #Париж
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