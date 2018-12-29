Дрон проследит за празднованием Нового года в Нью-Йорке

https://news.ru/storage/news/a7b83de5e31437ff752c94e9f5cab286/dcac98c9-e00d-4f2e-a117-1f1b9478b007_850.jpg William Volcov/Global Look Press

Полицейский беспилотник с видеокамерой не будет летать над толпой, он будет прикреплен к крыше здания и дополнит другие 1225 видеокамер на Таймс-сквер.

«Департамент полиции Нью-Йорка впервые в истории использует дрон для видеонаблюдения за толпой, которая будет ожидать спуска новогоднего шара», — передает Reuters.

Спуск гигантского новогоднего шара на Таймс-сквер — одна из главных новогодних традиций Нью-Йорка. В этом году за безопасностью празднующих будут следить тысячи полицейских, на крышах домов разместятся снайперы, полёты частных беспилотников запретят.

Ранее News.ru писал, что полиция округа Грин в штате Теннесси попросила жителей не беспокоить сотрудников экстренной службы 911 из-за «обезглавленного человека». В службу спасения в течение дня поступали звонки о подозрительном мужчине без головы, который лежит на подъездной дороге с кровавыми отпечатками рук на двери гаража. Люди решили, что этот человек был раздавлен воротами. После первого обращения правоохранительные органы выяснили, что это не человек, а соломенный манекен, которого изготовил владелец дома к Хеллоуину.