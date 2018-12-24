Билеты в Москву к Новому году уже распроданы

https://news.ru/storage/news/34fb205ae5ecd1e6dc4a263444de0ac9/88d623b0-e8b6-4af6-a105-a5ea6a1effac_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Все билеты на поезда дальнего следования и межрегиональные автобусы по направлению в Москву на новогодние праздники были проданы ещё 20 декабря.

«Мы ожидаем увеличения количества туристов на новогодние праздники в Москве не меньше чем на 30%», — сообщил столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в Twitter.

Мы ожидаем увеличение количества туристов на новогодние праздники в Москве не меньше, чем +30% к прошлому году. Билеты на все поезда дальнего следования и регулярные межсубъектные автобусные рейсы в Москву полностью проданы уже с 20 декабря'18. — Московский транспорт (@DtRoad) 24 декабря 2018 г.

Ранее News.ru писал, что динамика бронирования гостиниц на новогодние каникулы в Москве сопоставима с периодом проведения в России чемпионата мира по футболу. Свободных номеров уже практически не осталось. Четырёх- и пятизвёздочные отели в центре Москвы заполнены уже на 95%. Среднегодовую загрузку гостиниц Москвы теперь можно сравнить с Парижем, Амстердамом и Лондоном.