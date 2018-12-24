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Билеты в Москву к Новому году уже распроданы

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Все билеты на поезда дальнего следования и межрегиональные автобусы по направлению в Москву на новогодние праздники были проданы ещё 20 декабря.

«Мы ожидаем увеличения количества туристов на новогодние праздники в Москве не меньше чем на 30%», — сообщил столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в Twitter.

Ранее News.ru писал, что динамика бронирования гостиниц на новогодние каникулы в Москве сопоставима с периодом проведения в России чемпионата мира по футболу. Свободных номеров уже практически не осталось. Четырёх- и пятизвёздочные отели в центре Москвы заполнены уже на 95%. Среднегодовую загрузку гостиниц Москвы теперь можно сравнить с Парижем, Амстердамом и Лондоном.


#москва #поезд #автобус #новыйгод
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