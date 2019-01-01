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Безопасность в Москве была на высоком уровне в Новый год

Иванко Игорь/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Число правонарушений в новогоднюю ночь в Москве было меньшим, чем в обычные будни, сообщил руководитель городского департамента безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников. В центральной части города нарушений правопорядка было минимальное количество, несмотря на множество людей, отметил он.

Система безопасности сработала надёжно, а люди вели себя прилично, передаёт его слова РИА Новости.

«Праздники продолжаются, мы будем продолжать работать», — добавил чиновник.

Комментируя обрушение моста в парке Горького, он пообещал предусмотреть недопущение таких ситуаций в будущем.

Обрушение моста произошло в парке Горького сразу после боя курантов в новогоднюю ночь из-за неисправности конструктивных элементов катка, сообщал News.ru. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести, угрозы для жизни нет.


#москва #новыйгод
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