Безопасность на транспорте усилят в праздники

https://news.ru/storage/news/224fdc56cab7a89e864af22d0ff7154b/359dd097-19d1-4182-a567-f17be13c862f_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Охрану порядка в Москве в новогодние праздники усилят, в том числе и на транспорте.

В городе на праздничных площадках, на объектах транспортной инфраструктуры будут дежурить дополнительные наряды полиции. Кроме того, увеличится количество досмотров. Граждан попросили относиться к таким мерам с пониманием, сказано в сообщении «Москвы 24».

Россияне будут отдыхать 10 дней в новогодние каникулы — с 30 декабря по 8 января включительно. Первый рабочий день в 2019 году выпадает на среду — 9 января. Первая рабочая неделя продлится всего три дня.

Ранее в Москве стартовал фестиваль «Путешествие в Рождество». До 13 января в городе работает более 70 праздничных площадок, писал News.ru.