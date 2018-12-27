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Безопасность на транспорте усилят в праздники

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Охрану порядка в Москве в новогодние праздники усилят, в том числе и на транспорте.

В городе на праздничных площадках, на объектах транспортной инфраструктуры будут дежурить дополнительные наряды полиции. Кроме того, увеличится количество досмотров. Граждан попросили относиться к таким мерам с пониманием, сказано в сообщении «Москвы 24».

Россияне будут отдыхать 10 дней в новогодние каникулы — с 30 декабря по 8 января включительно. Первый рабочий день в 2019 году выпадает на среду — 9 января. Первая рабочая неделя продлится всего три дня.

Ранее в Москве стартовал фестиваль «Путешествие в Рождество». До 13 января в городе работает более 70 праздничных площадок, писал News.ru.


#москва #праздники #транспорт
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