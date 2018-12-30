Бесплатный каток в Лужниках открыли на новогодние каникулы

https://news.ru/storage/news/6b4c6357a0b38d3f0b33a3899c32f230/c9fd57e1-3dbb-4d2e-83b5-4dbef0102e79_850.jpg Сергей Киселев/АГН «Москва»

Около станции Московского центрального кольца «Лужники» заработал бесплатный каток площадью 200 кв м. Площадка будет работать все новогодние каникулы.

«Бесплатный каток и пункт проката коньков открыли рядом со входом на станцию „Лужники“ Московского центрального кольца (МЦК). Каток выполнен из синтетического льда и будет работать с 30 декабря до 15 января», — сообщили в пресс-службе ГУП «Московский метрополитен».

Одновременно на ледовой площадке могут кататься около 30 человек. Каток работает ежедневно с 10:00 до 24:00, но 31 декабря — до 22:00.

Свои вещи можно оставить в ящиках рядом с площадкой. В пункте проката можно взять мужские и женские модели коньков от 26-го до 45-го размера, выдают их только при наличии паспорта.

Ранее News.ru писал, что на Поклонной горе в Москве открылся ледовый фестиваль. На скульптуры изо льда можно посмотреть до 13 января.