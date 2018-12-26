АвтоВАЗ остановит производство на Новый год

https://news.ru/storage/news/d9c9fa10cadce83bec5dfc0b1447043d/5074e234-b4e0-4b0c-ba29-a5746080d2c8_850.jpg twitter.com/Global Look Press

Группа «АвтоВАЗ» прекратит производство автомобилей на всех своих заводах в новогодние праздники. Кроме того, в 2019 году работники автоконцерна уйдут в трёхнедельный корпоративный отпуск в июле-августе и на неделю — в конце декабря.

«Все заводы группы „АвтоВАЗ“ не работают в новогодние праздники», — сообщили ТАСС в пресс-службе АвтоВАЗа.

В предыдущие годы АвтоВАЗ останавливал работу в среднем за неделю до начала новогодних каникул, но в 2017 и 2018 годах часть зимнего корпоративного отпуска была перенесена на май.

Ранее News.ru писал, что автоконцерн «АвтоВАЗ» намерен за несколько лет выпустить восемь новых моделей, ещё девять обновить. На сегодняшний день АвтоВАЗ выпускает пять моделей: LADA XRay, LADA 4×4, LADA Largus, LADA Vesta и обновленное семейство LADA Granta, заняв ими сегменты B, B+, SUV и LCV. В уходящем году компания представила вседорожный седан LADA Vesta Cross, обновлённое семейство LADA Granta в четырех вариантах кузова: седан, хетчбэк, лифтбэк и универсал, а также кросс-хетчбэк LADA XRay Cross.