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Арестанты в СИЗО посмотрят поздравление Путина

Президент РФ Владимир Путин kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин

общество [ версия для печати ]

Арестантам московских изоляторов позволят в новогоднюю ночь посмотреть обращение президента РФ Владимира Путина и лечь спать в час ночи. Кроме того, для них подготовили праздничное меню и концерты.

«В столичных следственных изоляторах пересмотрен распорядок дня лиц, содержащихся под стражей на 31 декабря», — сообщил АГН «Москва» пресс-секретарь столичного управления ФСИН Сергей Цыганков.

Помимо просмотра традиционного обращения президента и новогодних телепередач, арестантов ждёт праздничное меню: каша гречневая с мясом, салаты и выпечка.

«Организуется также отправление осужденными открыток и поздравлений своим родственникам», — рассказал Цыганков.

Кроме того, в новогодние праздники с арестантами проведут турниры по различным видам спорта, они поучаствуют в концертах художественной самодеятельности и сыграют в КВН.

Ранее News.ru писал, что информация о планируемом футбольном матче в СИЗО между сотрудниками следственного изолятора и футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым не соответствует действительности. Никаких договорённостей не было изначально. Матч не состоится ни в преддверии Нового года, ни после праздников, заявила адвокат Кокорина Татьяна Стукалова. По её мнению, над положением ребят «кто-то явно издевается, придумывая такие мероприятия».


#путин #праздники #сизо #новыйгод
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