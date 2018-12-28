Арестанты в СИЗО посмотрят поздравление Путина

Арестантам московских изоляторов позволят в новогоднюю ночь посмотреть обращение президента РФ Владимира Путина и лечь спать в час ночи. Кроме того, для них подготовили праздничное меню и концерты.
«В столичных следственных изоляторах пересмотрен распорядок дня лиц, содержащихся под стражей на 31 декабря», — сообщил АГН «Москва» пресс-секретарь столичного управления ФСИН Сергей Цыганков.
Помимо просмотра традиционного обращения президента и новогодних телепередач, арестантов ждёт праздничное меню: каша гречневая с мясом, салаты и выпечка.
«Организуется также отправление осужденными открыток и поздравлений своим родственникам», — рассказал Цыганков.
Кроме того, в новогодние праздники с арестантами проведут турниры по различным видам спорта, они поучаствуют в концертах художественной самодеятельности и сыграют в КВН.
Ранее News.ru писал, что информация о планируемом футбольном матче в СИЗО между сотрудниками следственного изолятора и футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым не соответствует действительности. Никаких договорённостей не было изначально. Матч не состоится ни в преддверии Нового года, ни после праздников, заявила адвокат Кокорина Татьяна Стукалова. По её мнению, над положением ребят «кто-то явно издевается, придумывая такие мероприятия».