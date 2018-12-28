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2019 год может стать самым тёплым в истории

Ken Welsh/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Наступающий новый год может стать самым тёплым за всю историю метеонаблюдений на планете Земля.

Это связано с «феноменом Эль-Ниньо», который заключается в повышении температуры воды в Тихом океане, а также в центральных экваториальных водах, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Главный синоптик России отметил, что новогоднюю ночь жители и гости Москвы проведут при температуре около 10 градусов мороза.

С 1 по 3 января существенное потепление — ожидается слабый мороз до минус 1 градуса. Температура будет повышаться практически с первых минут 2019 года. 

А 4 января москвичей вновь ждёт похолодание, заявил Вильфанд. Он отметил, что в столице в новогоднюю ночь будет много снега, можно будет играть в снежки и лепить снеговиков, писал News.ru.


#москва #погода #новыйгод #глобальноепотепление
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