2019 год может стать самым тёплым в истории

https://news.ru/storage/news/cde774ba82c167bd1616e8f13790be48/91630766-2a58-44e1-94bb-d30ea56eeae0_850.jpg Ken Welsh/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Наступающий новый год может стать самым тёплым за всю историю метеонаблюдений на планете Земля.

Это связано с «феноменом Эль-Ниньо», который заключается в повышении температуры воды в Тихом океане, а также в центральных экваториальных водах, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Главный синоптик России отметил, что новогоднюю ночь жители и гости Москвы проведут при температуре около 10 градусов мороза.

С 1 по 3 января существенное потепление — ожидается слабый мороз до минус 1 градуса. Температура будет повышаться практически с первых минут 2019 года.

А 4 января москвичей вновь ждёт похолодание, заявил Вильфанд. Он отметил, что в столице в новогоднюю ночь будет много снега, можно будет играть в снежки и лепить снеговиков, писал News.ru.