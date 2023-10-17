Застройщики вводят аналог маткапиталу в апарт-комплексах

Фото: ГК «Основа»

Апартаменты как формат недвижимости уже давно и прочно обосновались на рынке Москвы. Таких проектов в столице довольно много, при этом по комфортности проживания они ничем не уступают жилым комплексам: девелоперы апарт-комплексов тщательно продумывают концепцию, иногда даже привлекая для этого зарубежных архитекторов, проектируют обширную инфраструктуру, разрабатывают удобную квартирографию и планировочные решения и многое другое. Таким образом, по функционалу, комфорту и всем прочим характеристикам апарт-комплексы сопоставимы с жилыми, а иногда даже и могут их превосходить.

Иная ситуация с условиями их приобретения. Апартаменты, как и квартиры, можно купить как в рассрочку, так и с привлечением ипотечного кредитования. Но на этот вид недвижимости не распространяются государственные программы - такие, как льготная ипотека, семейная ипотека, и этот вид недвижимости невозможно приобрести с привлечением материнского капитала.

Впрочем, этот момент сегодня столичные девелоперы активно стараются нивелировать. Например, застройщики запускают различные совместные ипотечные программы с банками с субсидированными и более низкими ставками, предлагают более выгодные условия рассрочки. Более того, сегодня даже можно встретить программы, которые являются аналогом материнского капитала.

Такую, например, запустила ГК «Основа» в своем комплексе апартаментов Nametkin Tower, который она возводит на юго-западе Москвы по проекту голландского архбюро Mecanoo. В рамках своей программы компания предлагает выплаты семьям, в которых появятся дети.

Фото: ГК «Основа»

Первые 5 семей, чей ребенок родится после приобретения апартаментов в Nametkin Tower, получат по 500 тыс. рублей от застройщика. Следующие пять семей получат по 300 тыс. рублей, и еще 10 семей, чей ребенок родится после совершения сделки, получат по 100 тыс. рублей. Таким образом, в совокупности семьи с новорожденными малышами получат 5 млн рублей от ГК «Основа».

Как отмечает коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков, такая программа станет достойной поддержкой молодых родителей, как и материнский капитал. «Нам очень хочется сделать Nametkin Tower особенным. Район Черемушки, где мы строим наш комплекс, идеально подходит для жизни с детьми — инфраструктура, парки, школы и зелень — и мы бы искренне хотели, чтобы сделка в этом комплексе и пополнение в семье остались в памяти наших резидентов как необыкновенно счастливое время» - говорит Игорь Сибренков.

При этом все вопросы с уплатой налогов на доходы физических лиц ГК «Основа» берет на себя, а суммы выдаются в полном объеме.

Средства «Родительского капитала» могут быть потрачены на любые цели, включая ремонт, меблировку, путешествия и многое другое.

Такой возможностью не преминули воспользоваться в этом году покупатели апартаментов Nametkin Tower. Семья Павла и Маргариты в ожидании четвертого малыша приобрела для себя просторные видовые 4-комнатные апартаменты на 17 этаже дома. После рождения ребенка молодые родители получили от застройщика 500 тыс. рублей.

Программа «Родительский капитал» распространяется на приобретение апартаментов в Nametkin Tower как по 100% оплате, так и в ипотеку или по любой программе рассрочки от застройщика и действует до окончания строительства комплекса – октября 2025 года.

Фото: ГК «Основа»

Автором архитектурной концепции комплекса на Намёткина,10 стало известное архбюро Mecanoo из Нидерландов, чьи объекты построены в десятках крупнейших городов мира, включая Вашингтон, Нью-Йорк, Сеул, Амстердам, Бостон и Манчестер. В России это первый проект голландцев, которые также разработали концепцию благоустройства территории и дизайн всех общественных пространств.

Новый комплекс включает 4 секции переменной этажности 24-29 этажей. К услугам резидентов комплекса будет предоставлена максимально насыщенная внутренняя инфраструктура, включающая ресторан, медицинский центр, супермаркет и спортивный центр. В каждой из четырех секций дома запроектированы лобби, интерьер которых выполнен по уникальному дизайн-проекту Mecanoo с мягкими рекреационными зонами, консьерж-сервисом 24/7, колясочными, комнатами для матери и ребенка и гостевыми санузлами.