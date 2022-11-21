Застройщики начали давать скидки до 25% на элитное жилье в Москве

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Скидки на продажу элитных новостроек в столице достигли 25%, сообщил NEWS.ru основатель риелторской компании Apple Real Estate Данила Савченко. И это рекордные дисконты за последние пять лет. Причина проста: спрос на такие квартиры в период с начала мобилизации и до середины ноября упал на 43%. Часть потенциальных покупателей ждут еще больших скидок или уже покинули Россию, говорят NEWS.ru сторонние эксперты.

Для стимулирования спроса застройщики вводят рекордные с 2017 года скидки, которые достигают 20–25% на жилье премиум-класса. Также девелоперы субсидируют ипотеку и применяют длительные беспроцентные рассрочки, — заявил Савченко.

Он отметил, что средняя стоимость квадратного метра на рынке элитного жилья тоже падает — в октябре она снизилась к сентябрю на 2,6%. Комфорт-класс (улучшенный вариант обычного жилья) упал в цене на 3,5%. В бизнес-сегменте (нечто среднее между комфорт-классом и премиумом) квартиры подешевели на 1,5%, а в премиальном (самое дорогое жилье) — на 1,3%.

Ранее подобные тенденции фиксировали и на рынке обычного, вторичного жилья в Москве и Подмосковье. Так, в октябре москвичи пытались продать на 20% больше квартир, чем в сентябре, а за последние три месяца этот показатель и вовсе вырос на 60%. В среднем по России, пусть и не столичными темпами, предложение тоже растет. А раз желающих продать квартиры больше, чем готовых купить, жилье в ряде городов дешевеет и предлагается со значительными скидками.

Подробнее о том, как падают цены на рынке элитной недвижимости в столице, читайте большой эксклюзив NEWS.ru.