Юрист объяснил, как отсудить половину добрачной квартиры супруга Адвокат Харди: капремонт поможет отсудить половину купленной до брака квартиры

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Российские законы называют недвижимость, купленную до брака, собственностью партнера, на чье имя она зарегистрирована, однако есть способы перевести такое жилье в категорию совместно нажитого, рассказал в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» адвокат Тимур Харди. По его словам, сделанный в «добрачной» квартире партнера капитальный ремонт превращает ее в «совместно приобретенную», что учитывается судом при разводе и разделе имущества.

Если речь о ремонте, он должен быть таким, чтобы он значительно увеличил стоимость квартиры. То есть не банальная поклейка обоев и замена розеток. Чаще всего к удорожанию стоимости квартиры приводят ее капитальный ремонт, перепланировка или проведение коммуникаций, — объяснил эксперт.

Он добавил, что недвижимость будет считаться общей, даже если на этот капремонт тратились только деньги одного из партнеров, так как доходы супругов в браке считаются общими. В связи с этим юрист подчеркнул, что если в квартире во время брака был сделан масштабный ремонт, приводящий к подорожанию жилья, то в случае развода один из супругов не сможет выселить оттуда другого, который гарантированно не останется без средств при разделе общего имущества.

Но, конечно, лучше обходиться без подобных вариантов развития событий и просто жить в браке долго и счастливо. Любые проблемы надо стараться пережить, не приводя ситуацию к разводу и разделу имущества, — резюмировал юрист.

Ранее сообщалось, что житель Нижнего Новгорода дважды пытался заказать убийство бывшей жены через знакомых. Мужчина хотел избавиться от экс-супруги из-за затянувшегося раздела имущества после развода.