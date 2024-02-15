Юрист назвала опасный способ арендовать квартиру Юрист Хандруева посоветовала не снимать квартиру без договора найма

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Съем жилья без договора найма является опасным способом арендовать квартиру, предупредила юрист Анастасия Хандруева. В беседе с Lenta.ru она пояснила, что квартиросъемщик рискует оказаться в любой момент выселенным из жилья. Кроме того, собственник может повысить стоимость аренды или изменить условия проживания.

Например, устно была договоренность о наличии в квартире стиральной машины и холодильника, а по факту техника есть, но не работает. Собственник еще и может предъявить требование как будто «все работало, а вы сломали, теперь платите», — пояснила юрист.

Риски есть и для арендодателя. Например, жильцы могут задерживать платежи и отказываться съезжать из квартиры. Хандруева предупредила, что в такой ситуации выселить квартиросъемщиков можно будет только через суд. Также жильцы могут нанести вред имуществу или забрать что-то из вещей с собой.

Могут и прихватить что-нибудь, такое тоже встречается, а доказать, что то или иное имущество было в квартире или было в рабочем состоянии, если не оформляли ни договор, ни опись материальных ценностей, ни акт приема-передачи, будет очень сложно, практически невозможно, — заключила эксперт.

Эксперт по недвижимости Анатолий Пысин ранее посоветовал покупать квартиру без ремонта, если собственник продает жилье по низкой цене. По его словам, чаще всего такие предложения поступают, когда нужно срочно совершить сделку.