Высотки и зоны отдыха. Как изменится район Павелецкой в Москве

Фото: Пресс-служба ГК «Гранель»

Район Замоскворечье в Москве активно преображается. Чего только стоит недавнее открытие ТЦ «Павелецкая Плаза» на месте заброшенного долгостроя. Однако в этом районе вскоре появятся еще и жилые кварталы. О том, как изменится Замоскворечье, — в материале NEWS.ru.

Активная застройка бывшей промзоны за Павелецким вокзалом сделала этой район одним из наиболее перспективных в столице. Один из объектов, формирующих новый облик Замоскворечья — ЖК «Амарант». Это стильное 10-этажное здание с апартаментами бизнес-класса и собственным 2-х уровневым подземным паркингом.

Также в районе Дербеневской улицы строится ЖК OPUS. Проект состоит из 11-этажного жилого дома на 188 квартир и 13-этажного бизнес-центра. Общая площадь зданий превысит 81,9 тыс. кв. метров. Вся территория будет свободна от автомобилей: предусмотрен подземный паркинг на 380 машин с велопарковками и местами для зарядки электромобилей

Еще одним значимым проектом этого района станет жилой комплекс бизнес-класса MYPRIORITY Paveletskaya. Группа компаний «Гранель» получила разрешение на строительство многоквартирного дома из двух корпусов по адресу: ул. Дубининская, вл. 17.

«Общая площадь дома, состоящего из 8-этажного и 28-этажного корпусов, составит около 32 790 кв. метров. Всего запроектировано 377 квартир, а также 61 кладовое помещение. Вместимость подземного паркинга – 96 машин. На первом этаже планируется разместить встроенный детский сад на 105 мест. Также предусмотрена необходимая сопутствующая инфраструктура, в том числе кафе, магазины и бытовые сервисы», – отметила и.о. председателя Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Фото: Пресс-служба ГК «Гранель»

По словам исполняющего обязанности председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, комплекс будет обеспечен развитой сопутствующей инфраструктурой.

«Возводимый дом – это третий проект застройщика под брендом MYPRIORITY, два из которых расположены в центре и один – на юго-востоке Москвы. В пешей доступности от будущей новостройки с авторской архитектурой расположены объекты образования и развитая сопутствующая инфраструктура. В корпусах будут представлены квартиры различных планировок от однокомнатных до пятикомнатных – от 30 до 160 кв. метров, а также коммерческие помещения. Комитет оформил разрешение, позволяющее приступить к работам на строительной площадке», — заявил Войстратенко.

В рамках строительства жилого комплекса предусмотрено возведение еще одного жилого дома, состоящего из трех корпусов, а также двух административно-офисных зданий. Застройщик проводит подготовительную работу для получения разрешений на строительство этих объектов. Общая площадь всего проекта – 111 000 кв. метров. Прилегающую территорию планируется благоустроить. Здесь будет создано ландшафтное пространство с детскими и спортивными площадками, а также зонами отдыха.

И.о. главы Мосгосстройнадзора отметил, что по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина Комитет уделяет особое внимание качеству строительства жилых объектов на территории города.

«После получения от застройщика извещения о начале работ будет составлен индивидуальный план контрольно-надзорных мероприятий. К ним привлекут сотрудников Центра экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС») для проведения испытаний конструкций и исследования применяемых строительных материалов», – пояснил Игорь Войстратенко.