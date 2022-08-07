В России выросла стоимость аренды квартиры

За месяц в России выросла стоимость долгосрочной аренды квартир, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на недавнее исследование ЦИАН.

Средняя цена долгосрочной аренды «однушек» в 18 ключевых для российского рынка локациях (города-миллионники, а также Московская и Ленинградская области) в августе достигла 20,8 тысяч рублей в месяц, «двушек» — 31,2 тысяч рублей. За месяц эти показатели поднялись на 3,5% и 3% соответственно.

Эксперты говорят о развороте рыночного тренда: падение цен постепенно сменяется ростом. Аналитики «Этажей» среднюю стоимость аренды однокомнатного жилья в крупнейших городах страны оценивают в 20,9 тысяч рублей в месяц, относительно июля значение выросло на 0,5%, — говорится в сообщении.

Однако, несмотря на увеличение спроса и общее оживление рынка, собственники пока ведут себя осторожно: конкуренция по-прежнему остается высокой.

Подъем на рынке высокобюджетного жилья связывают не только с сезонным фактором, но и с постепенной адаптацией клиентов к новым условиям.

Приезжают те, кто покинул страну с целью релокации, но решил вернуться, возвращаются иностранные компании и их сотрудники — под другими брендами или с новыми налаженными логистическими цепочками,— отмечает руководитель направления «Аренда» Apple Real Estate Владимир Родионов.

Ранее названы города, где сильнее всего подорожали квартиры. С начала 2022 года цена на квадратный метр вторичного жилья в городах-миллионниках заметнее всего выросла в Волгограде, Самаре и Челябинске. Москва при этом располагается на предпоследней, 15-й строчке рейтинга.