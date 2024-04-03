В Совфеде предложили дарить молодым семьям усадьбы в Сибири Сенатор Савченко предложил дарить усадьбы в Сибири за рождение пятерых детей

Фото: council.gov.ru

Евгений Савченко

Для решения демографической проблемы в России можно создать специальный фонд, средства из которого шли бы на строительство «усадеб для молодых семей», с такой инициативой выступил член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, бывший белгородский губернатор Евгений Савченко. По его мнению, усадьбы в Сибири и на Дальнем Востоке могли бы бесплатно получать семьи с пятью детьми. С документом, подготовленным для Московского экономического форума, ознакомился корреспондент NEWS.ru.

Застройщику выдавался бы кредит на строительство усадьбы. Для Сибири и Дальнего Востока компенсация составила бы 25% «усадебного кредита» за каждого ребенка, начиная со второго. Рожаешь пять детей — дом достается тебе бесплатно, — говорится в документе.

Проект Савченко подразумевает строительство усадеб не только на сибирских, дальневосточных и малонаселенных, но и на других территориях. Однако размер компенсации кредитов для семей на них он не уточнил.

В качестве источника финансирования фонда Савченко предложил комиссию от каждой финансовой транзакции в России в размере 0,1% (1 рубль с 1000 рублей), которая принесет 3,5 трлн рублей в год, либо 0,2% (2 рубля с 1000 рублей) — 7 трлн рублей в год.

Далее застройщику выделялся бы кредит, а девелопер сам определял бы способ строительства (хозспособ, подряд, смешанный). Размер процентной ставки по такому кредиту для Сибири, Дальнего Востока и малонаселенных районов предлагается до 1%, для прочих территорий — до 5%, а сумма кредита — 12 и 8 млн рублей соответственно на срок до 30 и 20 лет соответственно. По мнению сенатора, дифференцированный подход к кредитованию жилья будет стимулировать приток населения в малонаселенные районы.

Сенатор посетовал, что «мы убили свою демографию тем, что, во-первых, пошли по пути американской системы ипотечных кредитов, а во-вторых, направили эти ипотечные кредиты не на индивидуальное строительство жилья, а на многоэтажное жилье».

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству продлить срок действия семейной ипотеки. Соответствующие льготы будут действовать в стране до 2030 года. Семейная ипотека предполагает ставку не более 6% для семей с детьми до шести лет.