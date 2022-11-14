В России предложили новые льготы по ипотеке для семей с детьми Компания «Этажи» предложила давать льготы по ипотечным каникулам для всех семей с детьми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная компания «Этажи» обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину и в ЦБ с просьбой расширить круг людей, которым предоставляются ипотечные каникулы. Риэлторы предлагают дать такое право всем семьям с детьми, пишут «Известия».

На сегодня льготой можно воспользоваться, если за последние два месяца доход семьи упал на 30% и более при условии, что платежи по ипотеке стали составлять более половины дохода. На ипотечные каникулы могут рассчитывать люди, потерявшие работу или трудоспособность более чем на два месяца, включая декрет. Также это относится к получившим инвалидность I и II группы, и семьям, в которых появились новые иждивенцы, а доходы одновременно снизились на 20%, при этом ипотечные платежи превысили 40% дохода.

Льгота положена в том случае, если купленная в ипотеку квартира — единственное жилье, а сумма займа не превышает 15 млн рублей. Каникулы при этом действуют не более полугода.

Инициатива риелторов заключается в том, чтобы разрешить претендовать на льготу, если в собственности находится не более одной квартиры. Также предлагается увеличить допустимый лимит в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской областях с 15 до 30 млн рублей.

Ранее председатель движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец сообщила, что максимальный размер выплаты по новому единому пособию для малоимущих семей с детьми будет составлять 13 900 рублей. Размер пособия будет зависеть от доходов семьи, а выплата будет рассчитываться на каждого ребенка.