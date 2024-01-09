Эксперт спрогнозировала падение цен на вторичное жилье в России Гендиректор НРА Григорьева: цены на квартиры в старом фонде снизятся на 10–15%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Охлаждение ипотечного рынка приведет к снижению цен на вторичное жилье вплоть до 15%, такой прогноз в интервью «Известиям» сделала генеральный директор Национального рейтингового агентства Татьяна Григорьева. Также, по ее оценкам, к концу 2024 года ставки по рыночной ипотеке снизятся до 12–14%.

Охлаждение ипотечного рынка приведет к тому, что цены на квартиры в старом фонде снизятся на 10–15%. На новый вторичный фонд максимальное падение цен составит 5%. А в престижных локациях снижения цен не произойдет. Наиболее вероятные максимальные дисконты — на квартиры больше 60 кв. м, так как именно они больше всего пострадают от повышения первоначального взноса и снижения лимитов по льготным программам, — сказала Григорьева.

Она также добавила, что стоимость однокомнатных квартир вряд ли снизится, поскольку именно они больше всего востребованы на рынке. Более того, недорогие объекты недвижимости способны даже прибавить в цене, допустила эксперт. При этом в 2025 году ситуация может измениться, и уже во второй половине года есть риск формирования дефицита квартир, что приведет к новому росту цен на недвижимость в 10–15%.

Ранее стало известно, что банк ВТБ с 12 января изменит условия предоставления льготной ипотеки и начнет выдавать кредиты только в случае приобретения жилья у застройщиков-партнеров. При этом клиенты, вышедшие на сделку до 12 января, смогут заключить ее на старых условиях. Решение сузить возможности оформления кредитов с господдержкой в ВТБ увязали с «ужесточением требований правительства к льготной ипотеке».