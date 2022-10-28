В Москве предсказали падение цен на аренду жилья по зеленой ветке метро Риелтор Харыбин: аренда жилья на зеленой ветке метро в Москве может снизиться на 10–20%

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Закрытие на шесть месяцев участка Замоскворецкой линии метро в Москве приведет к снижению цен на аренду жилья в районах неработающих станций на 10–20%. Об этом рассказали РИА Недвижимость столичные риелторы. Они отметили, что уже снимающие там квартиры граждане едва ли станут массово расторгать договоры на съем.

Участок зеленой линии метро в Москве будет закрыт с 12 ноября до весны 2023 года от станции «Автозаводская» до «Орехово». Это необходимо для прокладки нового тоннеля от «Царицыно» до «Кантемировской». На время закрытия будут запущены бесплатные компенсационные автобусы.

Эксперт «Циан Аналитики» Елена Лапшина рассказала, что в районах закрываемых станций для аренды представлено около 1 тысячи квартир, наиболее дорогие находятся в районе метро «Автозаводская» и «Технопарк», а самые дешевые — возле «Кантемировской» и «Царицыно».

Риелтор Александр Харыбин уточнил, что квартиры представлены в основном в старом фонде, цены на аренду однокомнатной начинаются от 30 тысяч рублей, двухкомнатную можно снять за 50 тысяч рублей. Закрытие станций метро приведет к падению стоимости аренда на 10–20%. При этом в первую очередь снижение цен коснется квартир, на которые ищут арендаторов.

Ранее сообщалось, что с начала частичной мобилизации в Москве и Подмосковье резко выросло число сдаваемых квартир. В то же время спрос на них упал. В результате, особенно в последнюю неделю сентября, часть людей начала сдавать жилье по минимальным ценам.