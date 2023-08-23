В ДОМ.РФ прокомментировали продажу экс-дачи Сталина «Липки». ДОМ.РФ: дачу Сталина «Липки» продадут при условии реставрации

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Иосиф Сталин

Усадьбу «Липки» в Мытищах, на которой проживал советский лидер Иосиф Сталин, выставят на торги, рассказали NEWS.ru в ДОМ.РФ. В Институте развития отметили, что бывшая дача Сталина является объектом культурного наследия регионального значения. Полномочия по управлению данным имуществом получены на основании решения правительственной комиссии по развитию жилищного строительства, заявили в ДОМ.РФ.

Это не первый случай, когда Институт развития готовит и проводит торги по реализации объектов культурного наследия. Условия их восстановления и содержания в соответствии с действующим законодательством обозначаются в договоре, который заключается с инвестором по итогам аукциона, — сообщили в ДОМ.РФ.

Сейчас лот проходит процедуру оценки, дату и условия проведения аукциона определят позднее. Торгов планируют провести в четвертом квартале 2023 года, добавили в компании.

В 1850-1880-х годах владельцем усадьбы был Александр Алексеев, дядя режиссера Константина Станиславского, затем «Липками» владел фабрикант Альфред Руперти, по заказу которого в 1908 году и был построен дом с флигелями. В 1930-х годах после передачи здания Управлению правительства СССР «Липки» стали правительственной дачей, с 1932-го по 1934 год на ней проживал Сталин. В 1989 году объект передали НИИ детской онкологии и гематологии для открытия центра реабилитации. В настоящий момент дом заброшен.

В ноябре 2022 года СМИ писали, что на торги выставят бывший следственный изолятор «Кресты», расположенный на Арсенальной набережной в Санкт-Петербурге. Комплекс зданий находится на участке площадью 4,2 гектара, его основную часть занимают два крестообразных корпуса.