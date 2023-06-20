В Ассоциации банков России предложили отменить массовую льготную ипотеку Замглавы Ассоциации банков России Войлуков предложил заменить массовую льготную ипотеку точечной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Массовую льготную ипотеку в России стоит заменить точечной. Об этом в интервью NEWS.ru заявил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. По его словам, из-за низких процентов по льготной ипотеке и роста спроса за два года цены на квартиры в новостройках взлетели на 50%. Жилье может подорожать еще больше, если не отказаться от массовых льгот при покупке нового жилья, ожидает эксперт.

Если оставить все как есть, льготная ипотека продолжит создавать излишний спрос. Нужно понимать, что расходы заемщика при ипотеке складываются не только из уплаченных банку процентов, но и из стоимости самой квартиры. С одной стороны, банки [которым государство субсидировало льготную ставку] снизили стоимость ипотечных кредитов, с другой — цены на квартиры резко выросли. Получается, чтобы поддерживать спрос на прежнем уровне, ставку нужно опустить еще ниже, но тогда цены на жилье вырастут еще больше. Вот почему [массовую] льготную ипотеку давно нужно было отменить, — сказал Войлуков.

Вместо массовой льготной ипотеки представитель банковской ассоциации предлагает вводить льготы для отдельных категорий граждан, которых нужно поддержать или замотивировать остаться в России. К примеру, многодетные семьи или IT-специалистов.

Ранее в Минфине утверждали, что не видят необходимости в продлении программы льготной ипотеки при покупке квартир в новостройках на этот год. Но в последний момент, по предложению Владимира Путина, правительство все же продлило ее и семейную ипотеку до июня 2024 года, хоть и подняло ставки до 8% и 6% соответственно. В то же время в Минфине выразили желание распространить льготную ипотеку именно на чиновников, чтобы повысить их эффективность.