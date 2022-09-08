ТСЖ намерены самостоятельно проверять качество новостроек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Товарищества собственников жилья хотят сами заниматься приемом домов в эксплуатацию, поскольку управляющие компании, с их точки зрения, склонны принимать объект со значительными дефектами, пишет «Коммерсант». Застройщики считают, что это приведет к затягиванию сроков передачи квартир и бесконечным «придиркам» со стороны собственников.

Президент Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН) Никита Чулочников направил премьеру Михаилу Мишустину предложение внести изменения в Градостроительный и Жилищный кодексы, а также принять закон о товариществах собственников жилья, который будет регулировать порядок создания объединений участников долевого строительства. Эти объединения получат право принимать объект у застройщика на этапе ввода в эксплуатацию: по данным АКОН, сейчас этим занимаются временные управляющие организации, не заинтересованные в соблюдении интересов собственников и принимающие объекты с огромным числом строительных дефектов и недостатков.

Застройщики выступают против этой идеи: по их мнению, подобные организации будут заинтересованы исключительно в том, чтобы найти максимальное количество недочетов, а сами непрофессиональные приемщики могут не заметить действительно важные дефекты. Они напоминают, что управляющая компания, принимающая дом в эксплуатацию, несет за дефекты уголовную ответственность, а выдача разрешения на ввод в эксплуатацию напрямую зависит от их наличия.

Ранее эксперт по недвижимости Ксения Аверс заявила, что к октябрю-ноябрю застройщики захотят спасти свой бизнес от банкротства из-за низких доходов и начнут массово распродавать квартиры по себестоимости. По ее словам, некоторые стройплощадки уже заморожены, а дальше ситуация с продажами у застройщиков и риелторов будет гораздо хуже, чем сейчас.