Стройматериалы взлетят в цене с 1 мая: подорожают ли квартиры и когда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост цен на стройматериалы с мая может составить 5–25% в зависимости от того или иного вида комплектующих, предупреждают аналитики и производители. Очевидно, это должно отразиться и на стоимости возводимого в России жилья. NEWS.ru спросил риелторов и не только о том, когда и как могут подорожать квартиры как в стране в целом, так и, например, в столице.

Как подорожают стройматериалы с началом дачного сезона

LIFE.ru со ссылкой на экспертов сообщил 28 апреля, что уже с 1 мая различные категории стройматериалов могут сильно подорожать. Так, на 5–10% вырастет цена на все, что касается сада и огорода, и аналогичного повышения ждут в секторе отделочных материалов наружного применения, заявил руководитель строительной компании Halle House Вячеслав Котлов.

Президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков», профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков в целом прогнозирует корректировку прайса на 15–20%, а что касается продукции из Европы, то там он и вовсе ждет повышения на 20–25%. Слабее всего — на 7–8% — подорожают кирпич, газобетон и древесина, ожидает Кулаков.

Какие материалы вырастут в цене меньше всего

Инженер-технолог завода стеновых материалов «Поревит» Павел Кокарев в беседе с NEWS.ru также отметил: популярные в строительстве как многоквартирных, так и частных домов газобетон и силикатные блоки к 1 мая «подрастут» на 15% и 20% соответственно по отношению к прайсу начала года. Но парадокс — они по-прежнему будут доступнее, чем год назад.

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«Даже после планового майского повышения газобетон будет дешевле, чем в 2024-м, на 25%, а силикатный блок — на 20%. Причина в том, что на фоне ограниченного спроса в начале года из-за перемен в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) предложение на рынке было в избытке и цены снизились более чем на треть», — сказал Кокарев.

А сейчас, по мере роста спроса и начала активного строительного сезона, материалы возвращают свои ценовые позиции, указывает он. «Пика стоимости газобетона мы ожидаем во второй половине лета, когда она может вырасти еще на 10–20%, достигнув уровня прошлого года», — указывает он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вырастут ли цены на жилье в России из-за подорожания стройматериалов

Кокарев сомневается, что переписывание ценников на материалы быстро изменит стоимость жилья. Ведь большинство девелоперов проводят закупки до старта строительного сезона по минимальным ценам, когда спрос не так высок. «В сегменте ИЖС схожая практика, когда застройщики приобретают блоки с хранением до лета», — добавляет эксперт.

Цены на жилье зависят от целого ряда факторов — не только стоимости комплектующих, напоминает NEWS.ru директор по продажам федеральной риелторской компании «Этажи» Сергей Зайцев. Важную роль играют инфляция, доступность кредитов и баланс спроса и предложения на рынке.

«И пока все складывается не в пользу снижения стоимости квадратного метра на первичном рынке, который тянет следом за собой и цены на готовое жилье. Поскольку большинство тех, кто продает вторичную недвижимость, делают это с целью улучшения жилищных условий», — говорит Зайцев.

По оценке «Этажей», умеренный рост стоимости будет отмечаться как на вторичном, так и на первичном рынке жилой недвижимости, при этом новостройки могут подорожать на 6–8% по итогам 2025 года, а вторичная недвижимость — в пределах 4–6%. Однако часть этого роста будет компенсирована скидками, замечает Зайцев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как вырастут цены на жилье в Москве

Директор направления «Новостройки» компании «ИНКОМ-Недвижимость» Валерий Кочетков в беседе с NEWS.ru отметил, что сразу, с 1 мая, цены в тех же столичных новостройках не вырастут. Но отдельные девелоперы на фоне подорожания стройматериалов могут пойти на спекуляцию и поднять стоимость своих проектов.

«Разумные застройщики, у которых стройматериалы обычно закуплены на квартал вперед, в ближайшие три месяца прайс-листы менять не будут. Но следующие закупки могут прибавить 10–15% к ценам [на жилье] в проектах», — сказал Кочетков.

Поэтому если исключить спекуляции, то рост прайса на первичном рынке можно будет увидеть через квартал.

Как дорожают квартиры на первичном рынке в России

По данным профильного портала «Мир квартир», за март квадратный метр в новостройках в среднем подорожал в 56 городах из 70. Еще в 11 муниципалитетах он упал, а в трех остался на прежнем уровне. Наибольшее повышение цен зафиксировали в Грозном (+9,4%), Мурманске (+9,1%), Махачкале (+7,9%), Магнитогорске (+6,9%) и Оренбурге (+4,7%). Наибольшее падение стоимости — в Липецке (−2%), Владикавказе (−1,5%), Чите (−1,4%), Ставрополе (−1,3%) и Санкт-Петербурге (−1,2%).

В Москве прирост составил +2,8%, и теперь столичный метр стоит 410 342 рубля. В Подмосковье прайс прибавил 0,6%, и теперь цена нового «квадрата» здесь — 197 930 рублей. В среднем по стране «квадрат» новостроек вырос за март на 1,4%, до 145 075 рублей.

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