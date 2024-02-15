Стало известно, в каких регионах за отопление заплатят больше Хованская: тарифы на отопление вырастут сильнее в регионах с гнилыми трубами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В регионах России с гнилыми трубами тарифы на отопление вырастут сильнее, чем на территориях с более новой коммунальной инфраструктурой, заявила в интервью NEWS.ru глава комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская. Она также отметила, что аварии на теплотрассах в начале этого года в России были связаны с тем резким похолоданием, которого не выдержали трубы.

По каждому субъекту нужно смотреть отдельно. Если у вас в регионе гнилые трубы, вы почувствуете в первую очередь рост тарифа на тепло, но зато не будете больше платить за свет и воду, — сказала Хованская.

При этом, по ее словам, сейчас в Думе идет работа над тем, чтобы не допускать в будущем повторения январских событий. Хованская рассчитывает, что в результате идущих обсуждений появятся новые нормативные документы. На первое место в этой работе, вероятнее всего, выйдут вопросы финансирования.

Дотационные регионы и рады бы заменить трубы, а где деньги взять? Представьте: ответственность лежит на муниципалитете, а он сугубо дотационный. Это значит, что у него есть лишь средства, которые собираются с граждан. А с граждан много не соберешь, — добавила депутат.

Во время новогодних праздников и сразу после них в Подмосковье, Тульской, Свердловской, Новосибирской областях и других регионах произошли аварии на теплотрассах. В результате сотни домов в России оставались без отопления так долго, что в каких-то регионах даже объявили временное переселение жителей. Первый министр экономики России Андрей Нечаев объяснил ситуацию с коммунальными авариями по всей стране воровством и имитацией работы. Лишних же денег на решение проблемы сегодня нет, поскольку все, по его словам, уходит на геополитические приоритеты государства.