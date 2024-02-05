Стало известно, подешевеют ли новостройки из-за снижения спроса Эксперт по недвижимости Зайцев: поводов для удешевления новостроек сейчас нет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ближайшие месяцы новостройки в России дешеветь не будут, заявил NEWS.ru директор по продажам риэлтерской компании «Этажи» Сергей Зайцев. Так эксперт прокомментировал данные о падении спроса на льготную ипотеку под 8% в некоторых регионах страны. А именно с помощью этой программы и семейной ипотеки под 6% в основном и приобретаются квартиры в новых и строящихся домах.

Скорее всего, в ближайшие один-три месяца цены на новостройки будут находиться на достигнутых уровнях, поводов для снижения пока нет, — сказал Зайцев.

Эксперт пояснил, что, с одной стороны, спрос подогревают покупатели со вторичного рынка, с другой — на стоимость «квадрата» влияют инфляционные риски, удорожание кредитов и рост цен на строительные материалы.

С учетом того, что деньги от продаж своих объектов с эскроу-счетов застройщики получают только после сдачи дома в эксплуатацию, они вынуждены закладывать в цену все эти долгосрочные риски, — уточнил Зайцев.

Ранее сообщалось о резком падении спроса на льготную ипотеку под 8% в регионах с дорогим жильем. По данным института развития «ДОМ.РФ», в январе в Москве количество заявок на льготную ипотеку сократилось на 36,2%, в Петербурге — на 28,9%, в Краснодарском крае — на 16,6%. При этом в целом по стране число заявок на ипотеку под 8% за неполный январь выросло на 7%.

Падение спроса связано с ужесточением правил выдачи льготной ипотеки под 8%. Новые условия начали действовать с середины декабря прошлого года. Для жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области правительство снизило максимальный размер кредита с 12 до 6 млн рублей. Вместе с тем был поднят размер первоначального взноса с 20% до 30% по всей стране.