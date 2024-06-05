Стало известно, почему ипотека в России взлетела до 18,2% Экономист Разуваев: процент по ипотеке повысили из-за роста ставки ЦБ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ставка по ипотеке в Сбербанке выросла до 18,2% из-за роста ставки Центробанка России, заявил экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что банки также увеличивают ставки по вкладам и депозитам.

«Сбер» по вкладам уже повысил ставки. Не дожидаясь пятницы, банки сейчас повышают ставки по вкладам и депозитам. Такое происходит потому, что ЦБ повышает ставку. Конечно, ЦБ борется с инфляцией. Главное, чтобы ставки по вкладу были высокие, чтобы люди меняли валюту на рубли. Если ставки по вкладу растут, значит и по кредитам, ипотеке тоже ставки растут, — высказался экономист.

Разуваев ранее рассказал, что для комфортной жизни с ипотекой необходимо зарабатывать не менее 200 тысяч рублей. По его словам, многое также зависит от того, в каком регионе брать квартиру. Кроме того, уточнил эксперт, если человек получает так называемую белую зарплату, ставка по ипотеке для него будет ниже.

Министерство финансов России до этого предложило увеличить до 1,5 года срок каникул по ипотечным договорам семьям с двумя и более детьми. В настоящий момент максимальный срок такой паузы составляет шесть месяцев. Инициатива направлена на стимулирование рождаемости в стране и снижение рисков дефолта граждан.