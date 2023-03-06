Стало известно, кому банки могут отказать в ипотеке Эксперт по недвижимости Барсуков предупредил должников о проблемах при получении ипотеки

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Строительство многоэтажного жилого дома

Проблемы с получением ипотеки могут возникнуть у должников по налогам, а также по линии судебных приставов, предупредил член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков. Эксперт по недвижимости рассказал «Парламентской газете», что действующие просрочки по другим кредитам также станут предпосылкой для отказа в ипотечном займе.

Долги по линии судебных приставов. Информацию о них можно увидеть на сайте приставов. Долги по налогам также являются отягчающим фактором. <...> Когда подаете заявку на ипотеку, нужно заказать кредитную историю. Потому что иногда встречаются такие ситуации, когда появляются не свои кредиты или просрочки в один рубль, — пояснил эксперт.

Ограничения также могут зависеть от дохода клиента, предупредил эксперт. По словам Барсукова, ежемесячный платеж по ипотеке в некоторых банках не должен превышать 50% от заработка за месяц. При этом он рассчитывается от чистого дохода с учетом вычета остальных кредитов. Риелтор отметил, что банки обращают внимание на наличие детей и возраст заемщика. Возраст ограничивается примерно от 18 до 75 лет.

Но на самом деле можно найти банки, которые выдают кредиты и до 85 лет. Но в основном предельный возраст при окончании срока ипотеки у банков — 70-75 лет. То есть, грубо говоря, если вы берете кредит на 10 лет, вам не должно быть больше 65 лет, — уточнил эксперт.

Объем выдачи кредитов по ипотеке в январе 2023 года значительно сократился в сравнении с декабрем 2022 года. Кредитные организации предоставили займы на общую сумму 281,6 млрд рублей.

Эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута ранее объяснил, что ужесточение выдачи ипотеки повысит интерес к рынку вторичного жилья. Продавцы «вторичек» готовы пойти на уступки и сделать скидки для покупателей в связи со снижением покупательской активности.