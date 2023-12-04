Стало известно, на сколько подорожало строительство жилья в России Эксперт Щукина: себестоимость строительства выросла на 40% за 1,5 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Себестоимость строительства в России за 1,5 года увеличилась на 40%, заявила NEWS.ru аналитик ФГ «Финам» Полина Щукина. Это связано в первую очередь с ростом стоимости материалов на фоне подорожания сырья и логистики, пояснила она. Больше всего, по словам эксперта, подорожали материалы для фасадных, кровельных и светопрозрачных конструкций.

За последние 1,5 года себестоимость строительства выросла более чем на 40%. Больше всего подорожали материалы для фасадных, кровельных и светопрозрачных конструкций. В пиковые значения марта 2022 года рост цен достигал 170% по сравнению с концом 2020 года, — сказала Щукина.

Эксперт связывает это с увеличением стоимости сырья и логистики, а также с дефицитом этой продукции «вследствие активизации экспорта». Кроме того, с учетом экологической повестки, застройщики сегодня нацелены на строительство домов с энергоэффективностью класса «А», что, в свою очередь, также отражается на себестоимости, пояснила Щукина.

Ранее стало известно, что правительство РФ обеспокоено ростом стоимости строительных материалов, в частности цемента и арматуры. Как заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, кабмин дал поручение Федеральной антимонопольной службе проработать этот вопрос. Российским губернаторам поручен контроль за ценами на стройматериалы на местах, указал вице-премьер. До этого Минстрой РФ обращался к ФАС в связи с ростом цен на металл. Тогда же глава ведомства Ирек Файзуллин отметил похожую проблему со стоимостью арматуры.