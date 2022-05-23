Стало известно, как определить детскую долю при покупке жилья за маткапитал

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Если семейная пара оплачивает часть купленной квартиры материнским капиталом, то часть жилплощади должна быть определена в собственность ребенка или нескольких детей. При этом важно учитывать величину потраченных соцвыплат, пишет «Парламентская газета».

К примеру, пара с тремя детьми купила квартиру в 69 квадратных метров за 6,9 миллиона рублей, оплатив маткапиталом часть квартиры. Тогда доли определяют так: сумму маткапитала (693 144) надо разделить на стоимость жилья (6,9 миллиона) — получится примерно 0,1. То есть 10 процентов квартиры, или 6,9 квадратного метра, куплено на маткапитал, — сообщает издание.

При этом метры жилья, купленные на маткапитал, необходимо разделить на каждого члена семьи. В данном случае каждый ребенок станет владельцем 1,38 квадратных метра жилой площади. Вместе с этим родители могут определить своим детям в собственность и более число «квадратов», однако юристы не советуют этого делать, чтобы избежать лишних проблем с органами опеки при попытке продать квартиру.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец заявила, что материнский капитал в России чаще всего тратят на улучшение жилищных условий. Во вторую очередь он идёт на оплату детского образования, и лишь немногие женщины направляют деньги на накопительную часть пенсии.