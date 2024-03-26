Стало известно, как изменятся правила перепланировки с 1 апреля Риелтор Гоненко: с 1 апреля изменится порядок оформления перепланировки

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С 1 апреля 2024 года в России изменится порядок оформления перепланировки квартир, предупредила вице-президент Гильдии риэлторов Москвы Светлана Гоненко. В разговоре с Lenta.ru специалист уточнила, что после завершения ремонтных работ собственнику нужно будет подать соответствующее заявление и технический план. После этого в течение 30 дней администрация проведет проверку на объекте и выдаст акт приемочной комиссии, который также передаст в Росреестр.

Раньше на этом этапе собственник самостоятельно занимался своими документами. С одной стороны, это снимает с собственника лишнюю ответственность, а с другой — затягивает процесс. В случае, если Росреестр заметит какие-то несоответствия в документах и решит приостановить процесс, собственник узнает об этой приостановке нескоро, — отметила Гоненко.

Изменения будут считаться законными только после их подтверждения со стороны Росреестра. Само понятие перепланировки также стало другим. Теперь оно подразумевает изменение границ, площади и внутренней планировки, образование новых помещений. Суть процедуры остается такой же, но сам процесс перефразировали и убрали из него понятие «технический паспорт», так как он не имеет юридической силы, подчеркнула риелтор. Она добавила, что теперь, например, можно купить две смежные квартиры и объединить их через перепланировку.

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга ранее предложили начать борьбы с незаконными квартирами-студиями. По словам депутата Павла Крупника, бизнесмены зачастую переделывают многокомнатные коммунальные квартиры в студии без узаконенной перепланировки.