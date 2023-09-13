«Стабилизирует цены»: экономист об ужесточении мер по льготной ипотеке Экономист Полиди: ужесточение мер по льготной ипотеке стабилизирует цены

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Ужесточение мер по льготной ипотеке позволит стабилизировать ситуацию с ценами на рынке недвижимости, уверена вице-президент Фонда «Институт экономики города» Татьяна Полиди. Комментируя ситуацию «Радио 1», она уточнила, что в последнее время в крупных городах рост стоимости жилья составил около 30–50% в среднем.

На мой взгляд, увеличение требований к первоначальному взносу и повышение ставок могут стабилизировать эти цены, поскольку эти меры ограничат приток на рынок неблагонадежных покупателей, тех, у кого кредитоспособность низкая, — пояснила экономист.

По словам Полиди, государство не преследует цель «наделить всех кредитами». Ужесточение мер позволит повысить качество заемщиков и снизит риски на рынке недвижимости. Она напомнила, что об изменениях в программе было известно давно. В связи с этим те, кто хотели взять ипотеку, должны были сделать это заранее.

Член российской Гильдии риэлторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков подчеркнул, что банки могут придумать схемы для желающих оформить льготную ипотеку. Так, они могут выдавать 5% для первоначального взноса, на который выросла ставка, под потребительский кредит.

Я допускаю, что банки придумают какие-нибудь схемы, в рамках которых будут давать какие-то дополнительные кредиты на эти пять процентов. Например, будут выдавать на пять процентов потребительский кредит по обычной ипотечной ставке, — заключил Барсуков.

Руководитель направления «ЦИАН.Аналитика» Алексей Попов ранее заявил, что ставки льготной ипотеки могут вырасти из-за решения правительства снизить размеры субсидий банкам на ипотеку с господдержкой на 0,5 процентного пункта. По его словам, ажиотажный спрос на ипотеку будет постепенно снижаться.