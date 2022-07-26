Средние скидки у продавцов вторички в России составили около 6%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские продавцы вторичного жилья в июне начали в среднем давать скидку в 5,8% после торга с покупателями. Об этом NEWS.ru сообщили в риелторской компании «Этажи».

До этого подобные скидки были на пике пандемии коронавируса — 5,6% в апреле 2020 года. В январе-марте 2022-го дисконт составлял 2,1–2,4%, но уже в апреле он равнялся 2,9%, а в мае — 4,1%.

Причина столь резкого увеличения скидок заключается в том, что за последние три-четыре месяца рост предложения на рынке вторичного жилья составил 20%, а покупателей найти сложно, сказали в «Этажах». То, что продавцам приходится снижать цены из-за низкого спроса, также подтвердил NEWS.ru девелопер на условиях анонимности.

Ранее Центробанк сообщил, что к началу июня в большинстве регионов ЦФО прекратили рост или даже снизились цены на новостройки.

Подробнее об удешевлении первичного и вторичного жилья — в эксклюзивном материале NEWS.ru.