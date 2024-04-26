Снять дачу, коттедж на майские праздники: сколько стоит, советы экспертов

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На майские праздники часть россиян собираются уехать из города и снять дом или дачу. Бронировать их нужно заранее, так как спрос в праздничные дни выше, чем обычно. Какие еще есть особенности в посуточной загородной аренде и во сколько она обойдется в мае 2024-го, рассказывает NEWS.ru.

Как вырос спрос на аренду загородной недвижимости

В целом по стране в этом году спрос на аренду домов и дач в праздники на 10–15% выше, чем в прошлом. Такими данными с NEWS.ru поделился генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко. Это объясняется тем, что выезд за границу затруднен, да и зарубежный отдых сильно подорожал из-за роста курсов иностранных валют, говорит он. «В марте — апреле шло активное бронирование, поскольку по опыту прошлых лет арендаторы знают, что к концу апреля предложений останется мало и все лучшее по соотношению цена — качество будет разобрано», — уточняет Луценко.

Впрочем, по данным «Циан.Аналитики», потенциальный спрос (число просмотров объявлений) на посуточную аренду домов в том же Подмосковье за последние три недели на 11% ниже аналогичных показателей прошлого года. Одна из причин — расписание майских праздников с короткими «рабочими» отрезками между выходными. Это стимулирует людей скорее взять отпуск и поехать в другой город/регион, а не снять загородный дом в выходные, комментирует NEWS.ru руководитель направления «Циан.Аналитика» Алексей Попов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сколько стоит снять дачу или дом посуточно в мае

Предложение в целом осталось на том же уровне, что и в 2023 году, а вот цены за год заметно выросли, следует из данных «Мира квартир». В Московской области — на 14,5%, в Ярославской — на 9,7%, во Владимирской — на 5,4%, в Калужской — на 18,6%, в Тверской — на 15,3%, в Тульской — на 20,8%, в Рязанской — на 16,7%.

Павел Луценко связывает подорожание аренды с ростом спроса, повышением стоимости обслуживания домов, материалов для ремонта и общей инфляцией.

В Подмосковье самые дешевые дома сдаются за 5–7 тыс. рублей в сутки, самые дорогие стоят до 100 тыс. рублей и даже больше. В настоящее время средняя стоимость аренды загородного дома в Московской области в майские праздники составляет 35,4 тыс. рублей, а в целом по России — 22,4 тыс. рублей в сутки.

В среднем по России люди арендуют дома на предстоящие праздники на трое суток и тратят на аренду 22,7 тыс. рублей, сообщили NEWS.ru в сервисе онлайн-бронирования жилья Суточно.ру. Для сравнения: в 2023 году россияне бронировали дома на двое суток и тратили на это 17,4 тыс. рублей. В целом по России средняя стоимость аренды домов на майские праздники составляет 8,7 тыс. рублей в сутки. Это на 17% больше, чем год назад. Лидируют по числу бронирований Московская и Ленинградская области, Карелия, Дагестан, Ставропольский край и Владимирская область.

По данным «Циан.Аналитики», базовая ставка аренды загородного дома (то есть без учета надбавок за праздничные дни, выходные и т. д.) в Подмосковье сейчас составляет 10,7 тыс. рублей в сутки. За год она снизилась на 4%.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В чем особенности аренды загородного дома

Выбирая загородный дом для аренды, нужно учитывать особенности данного рынка. В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и частично в курортных зонах этот сегмент в последние годы активно развивается — возникают целые поселки с домами под сдачу в аренду, в том числе сезонную. А вот в большинстве других городов объем предложения невелик, поэтому большинство домов к началу мая, как правило, уже оказываются забронированными.

Застройщики и собственники предпочитают на волне высокого спроса продавать дома и получать мгновенную прибыль, нежели играть вдолгую, объяснял ранее NEWS.ru руководитель центра загородной недвижимости «Этажи» Антон Сауков. Премиальная недвижимость пользуется популярностью в нефтегазовых регионах, где такие дома, как правило, арендуют корпоративные клиенты для топ-менеджмента. Сдача в аренду дачных домов — вообще не массовая история и нередко используется в целях «бесплатной» предпродажной подготовки.

Важно: пиковые ставки аренды в большинстве крупных городов приходятся на начало дачного сезона (считай, майские праздники). Поэтому сейчас снять дачу для отдыха значительно сложнее и дороже, чем, к примеру, еще месяц назад.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На что обратить внимание при выборе коттеджа в аренду

В вопросах краткосрочной аренды нужно также ответственно подходить к оформлению документов, как и в случае съема на длительный срок. Это позволит избежать конфликтных ситуаций при выезде, рассказывает NEWS.ru директор департамента аренды федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова. «Поэтому внимательно изучаем договор аренды, фиксируем все имеющиеся на момент въезда повреждения и отправляем фото арендодателю, если это дистанционная аренда, или заносим в акт приема-передачи, если сдача производится офлайн», — советует эксперт.

Выбирать дом нужно под конкретные цели: одно дело — тихий отдых с семьей или романтическое свидание со второй половиной и совсем другое — шумная вечеринка. Принимайте во внимание соседство с другими домами и локацию — если дом расположен в густонаселенной местности, есть риски конфликта с соседями, отмечает Павлинова.

Немаловажный момент — специальное место для приготовления шашлыка. «Во время пожароопасного сезона его тоже лучше согласовать с собственником хотя бы в мессенджере. Узнайте, разрешено ли жарить мясо на территории, и если да, то где именно находится отведенное для этого место», — сказала Павлинова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Можно ли сэкономить на аренде загородного дома

Сэкономить можно, отправившись на отдых большой компанией. Если разделить расходы, то каждый заплатит меньше, говорит Павел Луценко. Однако имейте в виду, что чем больше гостей, тем меньше предложений и выше ставка для съема всего дома, добавляет руководитель департамента аренды компании «МИЭЛЬ» Мария Жукова. «Даже если кажется, что выбор есть, по каждому объявлению нужно звонить и уточнять свободные даты и стоимость. В объявлении может быть указана одна цена, а по факту окажется другая», — предупреждает она.

Чем дальше от Москвы расположен дом или дача, тем, как правило, дешевле. Но не всегда. «Если место привлекательное и престижное, с природными красотами и массой развлечений, с комфортабельными коттеджами высокого класса, на дешевизну рассчитывать точно не стоит», — объясняет Луценко. Зато соцсети и сарафанное радио помогают сэкономить, так как любое обращение в агентство недвижимости влечет за собой оплату услуг риелтора, продолжает Мария Жукова.

C другой стороны, риелторы на специальных онлайн-площадках проверяют документы арендодателей и учитывают отзывы арендаторов, например, на то, соответствует ли жилье описанию, или на то, как прошло бронирование. Например, в сервисе «Авито Путешествия» при положительных результатах объявление получает знак «Жилье проверено», делится с NEWS.ru руководитель направления в этом сервисе Артем Кромочкин.

Также для экономных арендаторов будет не лишним заранее узнать, что входит в стоимость отдыха. Часто за баню, бассейн или, к примеру, спортинвентарь собственник просит доплатить отдельно, отмечает Луценко.

По словам Жуковой, хороших домов с адекватной ценой (в Подмосковье это 50–70 тысяч за три-четыре праздничных дня) и набором удобств (благоустроенный теплый дом, хороший участок, зона барбекю, баня и т. п.) в предложении мало. Поэтому можно попробовать найти дом, сдающийся на длительный срок, и попытаться уговорить собственника сдать его на майские праздники.

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