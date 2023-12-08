Сколько стоит снять домик на Новый год: варианты в Подмосковье и Ленобласти

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Через три недели в России наступит Новый год. И многие задумываются о том, как его провести — в эконом-режиме или отметить с размахом. В последнем случае вариантов для проведения праздника за городом куда больше, чем в первом. NEWS.ru узнал, сколько стоит снять домик на Новый год и где это будет выгоднее — под Москвой или Санкт-Петербургом.

Какие есть варианты

Сегодня при подготовке к Новому году россияне могут рассмотреть абсолютно разные виды жилья. От небольших современных домиков, которые будут по бюджету среднему россиянину, до деревянных срубов, гигантских коттеджей и чуть ли не царских палат. Есть еще и экоотели, которые помимо обычного жилья предлагают, например, норы для хоббитов.

Локации у жилья тоже очень разные. Его можно найти в самых непримечательных местах, к примеру, в обычных садовых некоммерческих товариществах (впрочем, внутри эти домики все равно создают ощущение праздника). А можно — в лесах и на берегах старинных озер.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Какими будут цены

Если житель Москвы или Подмосковья решил не ехать на море в конце декабря, а отпраздновать поближе к дому, у него есть несколько вариантов в зависимости от имеющейся суммы. Цены на самое скромное жилье в Подмосковье на новогодние даты начинается в среднем от 25 тыс. рублей за сутки. Но важный момент — на одни сутки варианты найти крайне сложно, собственники таких объектов предпочитают их сдавать минимум на двое, а часто и на трое суток.

К примеру, в деревне Круглино в Подмосковье домик вместимостью до четырех мест в комплексе «СОВА на курорте» можно забронировать только на три ночи. И за двоих гостей и трехдневный отдых придется отдать 77 тыс. рублей. Жить предлагают в двухкомнатных домиках площадью 54 квадратных метра с панорамными окнами и видами на лесопарк и частный сектор. Какого-либо ресепшена тут нет, гостям предлагают дойти до объекта по интернет-карте. А после 100% оплаты сформируют индивидуальный код-ключ доступа в объект. Впрочем, обещают круглосуточную связь со службой поддержки.

В доме есть вайфай, телевизор со Smart TV, душ и ванная, теплые полы. Спать можно на кровати в спальне или на диване в гостиной. Там же — обеденный стол и четыре стула. Все выглядит очень современно (по крайней мере, на фото) — новая мебель и хороший ремонт. Внешне домик украшен гирляндами. У каждого коттеджа свой мангал и терраса с уличной мебелью. Сушилки для обуви и хозяйственные принадлежности для уборки входят в стоимость.

Если же говорить об элитных варианта в Подмосковье, то это фестиваль-парк «Фореста» в городском округе Чехов, деревне Прохорово (28 километров от МКАД). Однокомнатный коттедж там двоим гостям предлагают снять за 172 тыс. рублей за две ночи. Каждый такой коттедж рассчитан на проживание до пяти человек, отмечают хозяева, и имеет: спальную комнату, гостиную с камином и раскладным диванчиком, санузел с душевой кабиной, центральное отопление, современную удобную гарнитурную мебель, телевидение и холодильник. Внутреннее убранство — простая классика. Также есть телевизор с плоским экраном, вайфай и мини-бар.

Стоит отметить, что в целом многие дорогие варианты предполагают не только проживание, но и праздник в ресторане с ужином и выступлениями аниматоров или артистов, которые входят в стоимость.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Какие еще есть варианты в Подмосковье

В комплексе Skokovo Park за коттедж на четыре дня можно отдать от 46,6 тыс. до 225 тыс. рублей (в зависимости от условий проживания). В комплексе «Яхрома» только сутки отдыха будут стоить от 46,5 тыс. до 115 тыс. рублей за домик. Сюда же входит развлекательная программа. В коттедже комплекса «Бабин двор» придется отдать от 30 тыс. рублей за сутки. Зато развлекательная программа входит в стоимость. В «Тучково» предлагаются варианты от 130 тыс. руб., в зависимости от категории. Сюда входят три дня отдыха без какой-либо анимации и ресторанов. Это можно оплатить отдельно. В «Яхонтах» за домик на пару ночей можно отдать от 150 тыс. руб. В Fisherix — от 160 тысяч руб. за коттедж на три ночи, с развлекательной программой

Для сравнения: огромные коттеджи на 3–7 спален можно арендовать в комплексе «Царьград». Но стоить это будет уже от 250 тыс. рублей за коттедж (в зависимости от вида). Сюда включена цена за три дня и две ночи с питанием и шоу-программой.

Похожие цены в «Колкуново»: от 63 тыс. до 300 тыс. руб. за коттедж (в зависимости от вида). Это цена за три дня и две ночи, питание включено.

Дешевле ли будет под Питером

В среднем отдых в домиках в Ленинградской области будет сильно дешевле. И это вариант не только для жителей региона, но и для проживающих в московской агломерации. А билеты на поезд и самолет по сравнению со столичными ценами на новогоднюю аренду стоят очень скромно.

К примеру, на базе отдыха «Ладога Парк» мини-дом на двоих будет стоить от 12 тыс. рублей за ночь, а дом на семерых — 30 тыс. рублей за ночь. В коттеджном комплексе «Шале» домик на компанию из четырех-шести человек обойдется от 49 тыс. рублей за три ночи. Такое же по вместительности жилье в экокомплексе «Сова на прудах» будет стоить от 45 тыс. рублей за две ночи. На базе отдыха Green Village двухместный номер в коттедже стоит от 60 тыс. рублей за три ночи. И в стоимость входит завтрак, обед, бассейн, сауна и спортинвентарь. Загородный клуб «Дачники» с дачами-студиями на двоих-четверых будет стоить 52 тыс. рублей за три ночи.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Есть, конечно, и варианты подороже. Например, в «Борисово Вилла» предлагается дом на восемь человек. Цена — от 200 тыс. рублей за три ночи. Или коттеджи комплекса «Царская усадьба» — от 60 тыс. до 360 тыс. рублей за три ночи.

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