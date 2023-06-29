Сколько стоит снять дачу летом: как изменились цены за год Аналитики назвали регионы с самыми доступными для аренды загородными домами

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Во время пандемии на рынке аренды загородного жилья отмечался ажиотажный спрос. Сейчас подобного эксперты не наблюдают, но признают: интерес к дачному отдыху растет, а вместе с ним растут и цены. NEWS.ru узнал, сколько сегодня стоит снять загородный дом в Подмосковье и других регионах России и где это делать дешевле всего.

Как выросла стоимость аренды

В Подмосковье

Загородный дом в Подмосковье в июне 2023 года можно снять в среднем за 299,6 тыс. руб. в месяц, подсчитали в «Циан. Аналитика» по запросу NEWS.ru. Эксперты учитывали как небольшие дачные домики, так и полноценные коттеджи, пригодные для проживания круглогодично. За год арендные ставки выросли на 9,8% (с 272,9 тыс. руб.). Причем этот рост пришелся на апрель — июнь текущего года. Традиционно цены повышаются с приближением летнего сезона, а до этого они, напротив, снижались, указывает эксперт «Циан. Аналитики» Елена Лапшина.

По данным «Авито Недвижимости», средняя арендная ставка краткосрочной аренды за последний год снизилась на 20%, до 8 тыс. руб. в сутки (июнь 2023 года к июню 2022 года).

Аналитики федерального портала «Мир квартир» проанализировали только предложения эконом-класса. По их данным, в Подмосковье такие дома и дачи сдаются в среднем за 61,3 тыс. руб. в месяц. С июня 2022 года арендные ставки выросли на 7,2%.

В сегментах «бизнес» и «премиум» наблюдается незначительная — не более 5–10% за год — корректировка цен как в одну, так и в другую сторону, говорит руководитель направления Аренда компании Apple Real Estate Валерий Родионов.

Как правило, арендаторы не готовы переплачивать за загородный отдых. «К нам поступают заявки с разными бюджетами, от 20 тысяч до 100 тысяч рублей в месяц. Для абсолютного большинства 100 тысяч — это потолок», — делится управляющий директор сети МИЭЛЬ Мария Жукова.

В России в целом

В целом по стране средняя ставка аренды сейчас составляет 193,2 тыс. руб. в месяц, следует из данных «Циан. Аналитики». Такую высокую цену там объясняют особенностями российского рынка загородной аренды: большинство объектов находятся в Московском и Петербургском регионах, на них приходится 56% всех объявлений, размещенных на сайте. Поэтому средняя цена зависит во многом от цен в таких «дорогих» регионах. За год показатель практически не изменился (+0,5%, с 192,3 тыс. руб.). Как и в случае с Подмосковьем, этот рост пришелся на апрель — июнь 2023 года.

Из данных «Мира квартир» следует, что в среднем по стране дома и дачи эконом-класса для аренды стоят 33,9 тыс. руб. в месяц. Это на 7,1% выше, чем год назад.

Что касается посуточной аренды загородных домов, то за год средняя арендная ставка, по данным «Авито Недвижимости», выросла на 14,3% год — до 4 тыс. руб. (июнь 2023 к июню 2022 года).

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Почему дорожает аренда домов

Павел Луценко объясняет: аренда дач подорожала из-за возросшего спроса россиян на фоне сокращения возможностей для путешествий. Подобная ситуация наблюдалось, например, и в 2021 году. К слову, интерес растет не только к аренде, но и к покупке домов.

Интересно, что цифры этот растущий спрос показывают далеко не всегда. Ведь большинство арендаторов загородных объектов на лето пытаются искать их сами, говорит Мария Жукова из МИЭЛЬ. «Найдя однажды подходящую дачу, в последующие годы арендатор уже общается с собственником напрямую. Это кусок рынка достаточно большой, и он полностью выпадает из какой-либо аналитики», — уточняет она.

Где дешевле всего можно снять дачу

По данным «Циан. Аналитики», в тройке регионов с самыми низкими ставками аренды загородных домов — Ставропольский край, Республика Башкортостан и Белгородская область. Здесь средняя ставка аренды составляет чуть более 30 тыс. руб. Далее идут Пермский край (38,1 тыс.), Удмуртская Республика (38,9 тыс.), Псковская область (44,4 тыс.), Алтайский край (44,9 тыс.), Омская область (46,5 тыс.), Республика Дагестан (50,7 тыс.). А замыкает топ-10 Курская область, где в среднем можно снять дом за 51 тыс. руб. в месяц.

В Подмосковье самые низкие ставки аренды на востоке и юго-востоке: по Новорязанскому (88,5 тыс. руб. в месяц), Симферопольскому (100,2 тыс.), Щелковскому (101,9 тыс.), Егорьевскому (105 тыс.) и Каширскому шоссе (114,2 тыс.).

По данным «Авито Недвижимости», посуточно снять дачу дешевле всего в Иркутской области (средняя ставка составляет 1 тыс. руб.), Алтайском крае (2 тыс.) и Крыму (2,1 тыс.). Самые выгодные цены на аренду загородных домов в июне в Ростовской и Воронежской областях (2,5 тыс. руб. в сутки), Ставропольском крае, Крыму и Краснодарском крае (3 тыс. в сутки).

По словам гендиректора портала «Мир квартир» Павла Луценко, самые дешевые дачные варианты нужно искать вдали от столицы: там скромный домик с туалетом на улице вполне реально снять за 10–15 тыс. руб. в месяц. А можно найти еще более бюджетный вариант. Некоторые пенсионеры за помощь по хозяйству и на огороде сдают дачу за совсем символическую плату или даже бесплатно, добавляет эксперт.

Как еще можно сбить цену на аренду дома

Первое — нужно учитывать, что ставки аренды загородных домов очень сильно разнятся, а выбор недостаточно широк. «За хорошими вариантами буквально выстраивается очередь из потенциальных покупателей», — рассказывает руководитель центра загородной недвижимости риелторской компании «Этажи» Антон Сауков. На рынке не хватает домов-студий с хорошей транспортной развязкой и инфраструктурой по ценам, способным создать конкуренцию городскому жилью.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фактически сегодня наблюдается дефицит загородных домов среднего класса. А вот проблем с выбором в сегменте «премиум» нет, как и нет проблем с сезонными домами, требующими ремонта. Правда, в последнем случае нередко ожидания собственников по ставке аренды бывают на 20–25% выше ожиданий потенциальных арендаторов, признает Сауков.

Второе — торг всегда уместен. Эксперт советует смотреть все понравившиеся варианты и активно сбивать цену. Цикл поиска арендаторов на рынке загородной недвижимости чуть больше, чем у квартир, поэтому собственники более лояльны к торгу, говорит он.

Третье — учитывайте, что пиковые ставки аренды в большинстве крупных городов приходятся на начало дачного сезона. Поэтому сейчас снять дачу для отдыха значительно проще и дешевле, чем еще месяц назад.

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