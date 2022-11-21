Скидки на аренду элитного жилья в Москве достигли 40%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владельцы элитного жилья в столице начали давать арендаторам скидки от 20% до 40%, сообщила NEWS.ru директор компании по продаже премиальной недвижимости «Этажи Прайм» Ригина Гордееа. Это происходит из-за того, что многие обеспеченные арендаторы покинули страну, освободив квартиры премиум-класса. Похожие тенденции опрошенные NEWS.ru эксперты фиксируют и при продаже элитной недвижимости.

Здесь размер скидок достигает 20–40% и предложений достаточно много. Постепенно мы отмечаем растущий интерес в этом сегменте со стороны корпоративных клиентов, — говорит Гордеева.

Если же говорить о продаваемом элитном жилье, оно дорожает незначительно, а где-то даже дешевеет. Так, по словам эксперта, средневзвешенная цена квадратного метра в элитных жилых комплексах Москвы на данный момент достигла 1,27 млн руб., поднявшись на 1,7% относительно предыдущего квартала. В то же время в проектах делюкс-класса метр в среднем стоит 2,39 млн. руб., что меньше на 2,6%, чем кварталом ранее.

Рост предложения связан с выводом на рынок новых проектов в условиях снизившейся покупательской активности. На фоне этого девелоперы стали активнее стимулировать спрос рассрочками, бонусами и скидками, — добавила Гордеева.

Ранее подобные тенденции отмечались и на рынке обычного жилья в Москве и Подмосковье. Так, в октябре москвичи пытались продать на 20% больше вторичного жилья, чем в сентябре. В среднем по России предложение тоже пока растет, хотя и не такими темпами, как в столице. А раз желающих продать квартиру больше, чем готовых купить, жилье в Москве и ряде других городов дешевеет, и продавцы дают существенные скидки.

Подробнее о том, как падают цены на рынке элитной недвижимости в столице, читайте большой эксклюзив NEWS.ru.