Окна в пол, парки и река. Какие форматы жилья предпочитают москвичи

Фото: gk-osnova.ru

Тренд на строительство рядом с парками и панорамные виды набирает обороты. Сегодня покупателям не так важен метраж будущего жилья, но то, что его окружает. В качестве примера ГК «Основа» приводит комплекс апартаментов бизнес-класса «EVOPARK Сокольники» на востоке Москвы в районе Преображенское, где открыла продажи.

Комплекс с подземным паркингом, насыщенной инфраструктурой и дизайнерскими общественными пространствами будет построен по индивидуальному архитектурному проекту по адресу: ул. Потешная, вл. 5, стр. 1,2, у набережной реки Яуза в 300 метрах от парка «Сокольники». Общая площадь проекта составит 41 тыс. кв. метров, говорится на сайте застройщика.

Комплекс «EVOPARK Сокольники» состоит из двух секций переменной этажности 13-19-20 этажей. В проекте также будет внутренняя инфраструктура на первом этаже, включая кафе, салон красоты, магазины, аптеку и химчистку.

В каждой из секций запроектированы лобби площадью 125-160 кв. метров и потолками высотой 4,22 м, консьерж-службой, мягкими зонами ожидания, комнатами матери и ребенка, а также комнатами для мойки лап домашних животных. Помимо лобби ГК «Основа» предусмотрела на первом этаже общественные пространства. Так, на первом этаже разместится универсальный зал для проведения частных мероприятий и праздников, зона коворкинга и детская игровая.

Всего в комплексе запроектировано 555 апартаментов разнообразных площадей: от студий площадью 23,8 до 4-комнатных вариантов евроформата.

«Высота потолков составит 3,12 м на типовых этажах и 4 м – на 20-ом. За счет расположения комплекса и больших панорамных окон порядка 80% лотов являются видовыми. Из окон апартаментов откроются виды на парк «Сокольники», Оленьи пруды, пойму реки Яуза и городской пейзаж», - отметили в компании.