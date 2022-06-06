Россиянам разрешили брать льготную ипотеку с 18 лет Сбербанк разрешил брать льготную ипотеку с 18 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне смогут оформлять льготную ипотеку, не дожидаясь 21-летия, так как Сбербанк снизил требования к возрасту заемщиков до 18 лет, сообщается на сайте кредитной организации. Снижение лимита распространяется на госпрограммы «Семейная ипотека», «Господдержка» и «Дальневосточная ипотека». Процентные ставки, первоначальный взнос и пакет документов соответствуют этим программам.

Теперь клиенты «Сбера» могут получить ипотеку по госпрограммам «Семейная ипотека», «Господдержка», «Дальневосточная ипотека» c 18 лет. Ранее для покупки квартиры в новостройке или вторичном жилье заемщик должен был достичь 21 года, — говорится в сообщении.

По данным аналитиков «Домклика», в России спрос на льготную ипотеку остается высоким: с начала года клиенты «Сбера» оформили на 7% больше сделок, чему за аналогичный период прошлого года. Сумма выдач за первые пять месяцев 2022 года составила 329 млрд рублей.

Ранее замглавы Минцифры Максим Паршин заявил, что ипотечная ставка для IT-специалистов в некоторых регионах страны может снизиться до 1%. По его словам, число заявок в банки для получения льготной ипотеки выросло в несколько раз — уже получено 1,5 тысячи заявлений.

Также премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минпромторгу, Минфину и Минэкономразвития подготовиться к запуску в России «промышленной ипотеки» по ставке до 5% годовых. О результатах станет известно 9 июня.